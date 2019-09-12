07:59
12 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити
      Вєсті Кремля
      21:16, 11 вересня
      Вєсті.UA: Теплі розмови Зеленського з Коломойським. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:01, 11 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК APPLE

      Поки на місці, – заступник голови Нацполіції Амброськін таки не йде з посади

      52 Читать новость на русском
      Аброськін спростував своє звільнення з посади заступника голови НПУ
      Аброськін спростував своє звільнення з посади заступника голови НПУ / МВС

      Заступник голови національної поліції Сергія Князєва В'ячеслав Аброськін поки залишається на своїй посаді. Однак розмову із очільником МВС він справді мав.

      Поширену раніше інформацію про своє звільнення В'ячеслав Аброськін опублікував на фейсбук-сторінці.

      Цікаво: Відвоювали 5 років: три добровольчі батальйони передали поліції зброю на Донбасі

      Він підтвердив – справді говорив із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

      Поки на сьогодні залишаюся на місці. Наразі в Маріуполі, де наші добровольці віддали зброю, яка потрібна для захисту держави, загалом 10 тон. Дякую вам, побратими, за захист нашої країни,
      – додав Аброськін.

      Чутки про звільнення Аброськіна спровокувала, зокрема, декларація перед звільненням за звітній період 2019 року. Окрім того, на фейсбук-сторінці він опублікував нібито телефонну розмову двох "злодіїв у законі", які обговорюють його відставку.

      В'ячеслава Аброськіна призначили заступником голови Національної поліції України та начальником кримінальної поліції у березні 2017 року. Він генерал поліції 2-го рангу. Раніше він був начальником головного управління поліції у Донецькій області, начальником головного управління МВС України в Донецькій області з 9 листопада 2014 року.

      blog_ava
      Чому обмін полоненими між Україною та Росією не відбувся раніше
      сьогодні
      2843
      Теги: Новини України Новини політики В'ячеслав Аброськін Міністерство внутрішніх справ Поліція Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 11 вересня: покарання за незаконне збагачення та підозрюваний у MH17 Цемах
      11 вересня , 22:20 Головні новини 11 вересня: покарання за незаконне збагачення та підозрюваний у MH17 Цемах
      2081
      Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      11 вересня , 22:00 Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1449
      Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      11 вересня , 16:30 Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      724
      Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина
      11 вересня , 21:38 Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина
      Іван Яковина
      Відпочинок у Греції: найкращі місця, які запам'ятаються на все життя
      11 вересня , 21:01 Відпочинок у Греції: найкращі місця, які запам'ятаються на все життя
      Юлія Гілей 943
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук