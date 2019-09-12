Поки на місці, – заступник голови Нацполіції Амброськін таки не йде з посади

Заступник голови національної поліції Сергія Князєва В'ячеслав Аброськін поки залишається на своїй посаді. Однак розмову із очільником МВС він справді мав.

Поширену раніше інформацію про своє звільнення В'ячеслав Аброськін опублікував на фейсбук-сторінці.

Цікаво: Відвоювали 5 років: три добровольчі батальйони передали поліції зброю на Донбасі

Він підтвердив – справді говорив із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Поки на сьогодні залишаюся на місці. Наразі в Маріуполі, де наші добровольці віддали зброю, яка потрібна для захисту держави, загалом 10 тон. Дякую вам, побратими, за захист нашої країни,

– додав Аброськін.

Чутки про звільнення Аброськіна спровокувала, зокрема, декларація перед звільненням за звітній період 2019 року. Окрім того, на фейсбук-сторінці він опублікував нібито телефонну розмову двох "злодіїв у законі", які обговорюють його відставку.

В'ячеслава Аброськіна призначили заступником голови Національної поліції України та начальником кримінальної поліції у березні 2017 року. Він генерал поліції 2-го рангу. Раніше він був начальником головного управління поліції у Донецькій області, начальником головного управління МВС України в Донецькій області з 9 листопада 2014 року.