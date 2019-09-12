Відвоювали 5 років: три добровольчі батальйони передали поліції зброю на Донбасі

Бійці батальйонів імені Шейха Мансура, ОУН і 8-го батальйону Української добровольчої армії, що воювали на Донбасі майже 5 років, передали залишки зброї працівникам поліції. Трапилося це 11 вересня.

Передачу озброєння офіційно зафіксували, повідомляє прес-служба Нацполіції.

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Під час передачі присутніми були керівники Нацполіції, поліції Донецької області, Служби безпеки України та командування добровольчих підрозділів.

Дивіться фото переданого озброєння добробатів (НПУ):

Вибухотехніки гарантували безпеку під час процедури передачі зброї.

Відео НПУ про передачу зброї добробатів поліції:

Заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін подякував добровольцям за віддану службу українському народові. Також він зазначив, що ця зброя буде служити для подальшої відсічі збройній агресії Росії та для захисту України.

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