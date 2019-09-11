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      30 кілометрв від Росії: місто на Сумщині вражає рівнем самооборони – фото, відео

      Пліч-о-пліч

      Тростянець – містечко на Сумщині, яке загроза війни змусила по-новому поставитися до своєї безпеки. Там добровольчий рух став зразком муніципальної варти, яка існує і сьогодні.

      Історія бере початок з непростого 2014 року. Війна на Донбасі, загроза військового вторгнення Росії.

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      Варто згадати відчуття тих днів і на додачу уявити, що ви за якихось 30 кілометрів від російського кордону.

      Була досить велика вірогідність, що саме через Тростянець будуть іти російські війська. До нас звернулися військові з сусіднього міста Охтирка, які визначили на карті конкретні місця, де може бути здійснено такий прохід,
      – згадав заступник міського голови міста Володимир Злепко.

      володимир злепко
      Володимир також брав участь у створенні самооборони міста у 2014 році

      Мешканці Тростянця почали самоорганізовуватися: виходити на чергування, стояти на блок-постах, патрулювати вулиці.

      І я там був, і був міський голова безпосередньо, і багато-багато працівників міської ради,
      – додав Володимир Злепко.

      Мешканці Тростянця почали власноруч організовувати оборону

      Так у січні 2014 року було створене громадське формування з охорони порядку "Сила і честь". І хоча в 2019 році загроза прямого вторгнення минула, у Тростянці не лише не відмовилися від його роботи, але й вивели її на якісно новий рівень.

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      На базі добровольчого руху у місті створили Центр громадської безпеки. Його керівником став Анатолій Касьянов, який більше 30 років працював у поліції. Він очолив центр з дня його створення. Офіційно в його підпорядкуванні – четверо працівників. Хоча насправді, за потреби він може розраховувати на допомогу до пів сотні волонтерів.

      Я все життя це робив. Як почепив у 18 років погони, так і досі ношу… Добирав я людей, як то кажуть, за морально-діловими якостями. Я їх позабирав до себе з охорони, тому що вони піді мною ходили, і я їх знаю. І я їх в роботі бачив, а це найважливіше,
      – розповів керівник Центру громадської безпеки Анатолій Касьянов.

      анатолій касьянов
      Анатолій був більше 30 років у поліції

      громадський центр оборони тростянець
      Офіційно керівнику підпорядкувуються четверо працівників

      Якщо до 2017 року формування існувало виключно завдяки ентузіазму активістів, то з 2018 року воно має фінансування від донорів та міської ради.

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      Центр отримав приміщення і форму. Тут поставили сервер, і саме сюди виводиться зображення з 40 відеокамер, встановлених в місті. 

      тростянець
      Сьогодні Центр має фінансування і реальні засоби охорони міста 

      Вже є приклади, коли камери допомагали в роботі. Про це та інші випадки, коли довелося обороняти місто – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Суми Війна на Донбасі Пліч-о-пліч
      Джерело: 24 канал
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