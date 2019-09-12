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      Отвоевали 5 лет: три добровольческих батальона передали полиции оружие на Донбассе

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      Добробаты передали оружие
      Добробаты передали оружие / Нацполиция

      Бойцы батальонов имени Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии, воевавших на Донбассе почти 5 лет, передали остатки оружия работникам полиции. Случилось это 11 сентября.

      Передачу вооружения официально зафиксировали, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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      Во время передачи присутствовали руководители Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины и командование добровольческих подразделений.

      Смотрите фото переданного вооружение добробатов (НПУ):

       

       

      Взрывотехники гарантировали безопасность во время процедуры передачи оружия.

      Видео НПУ о передаче оружия добробатов полиции:

      Заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев за преданную службу украинскому народу. Также он отметил, что это оружие будет служить для дальнейшей отпора вооруженной агрессии России и для защиты Украины.

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      blog_ava
      Поляк застрелил молодую украинку из-за неразделенной симпатии
      11 сентября
      263
      Теги: Добровольцы Оружие Война на Донбассе Полиция Новости Украины
      Источник: 24 канал
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