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      Аброськин отреагировал на слухи о своем увольнении

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      Аброськин опроверг свое увольнение с должности заместителя главы НПУ
      Аброськин опроверг свое увольнение с должности заместителя главы НПУ / МВС

      Заместитель главы Национальной полиции Сергея Князева Вячеслав Аброськин пока остается на своем посту. Однако разговор с главой МВД он действительно имел.

      Распространенную ранее информацию о своем увольнении Вячеслав Аброськин опубликовал на странице в Facebook.

      Интересно: Отвоевали 5 лет: три добровольческих батальона передали полиции оружие на Донбассе

      Он подтвердил – действительно говорил с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

      Пока на сегодня остаюсь на месте. Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое нужно для защиты государства, всего 10 тон. Спасибо вам, собратья, за защиту нашей страны,
      – добавил Аброськин.

      Слухи об увольнении Аброськина спровоцировала, в частности, декларация перед увольнением за отчетный период 2019 года. Кроме того, на фейсбук-странице он опубликовал якобы телефонный разговор двоих "воров в законе", которые обсуждают его отставку.

      Вячеслава Аброськина назначили заместителем главы Национальной полиции Украины и начальником криминальной полиции в марте 2017 года. Он генерал полиции 2-го ранга. Ранее он был начальником главного управления полиции в Донецкой области, начальником главного управления МВД Украины в Донецкой области с 9 ноября 2014 года.

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      Теги: Новости Украины Полиция Новости политики Арсен Аваков Министерство внутренних дел Вячеслав Аброськин
      Источник: 24 канал
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