Аброськин отреагировал на слухи о своем увольнении

Заместитель главы Национальной полиции Сергея Князева Вячеслав Аброськин пока остается на своем посту. Однако разговор с главой МВД он действительно имел.

Распространенную ранее информацию о своем увольнении Вячеслав Аброськин опубликовал на странице в Facebook.

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Он подтвердил – действительно говорил с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Пока на сегодня остаюсь на месте. Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое нужно для защиты государства, всего 10 тон. Спасибо вам, собратья, за защиту нашей страны,

– добавил Аброськин.

Слухи об увольнении Аброськина спровоцировала, в частности, декларация перед увольнением за отчетный период 2019 года. Кроме того, на фейсбук-странице он опубликовал якобы телефонный разговор двоих "воров в законе", которые обсуждают его отставку.

Вячеслава Аброськина назначили заместителем главы Национальной полиции Украины и начальником криминальной полиции в марте 2017 года. Он генерал полиции 2-го ранга. Ранее он был начальником главного управления полиции в Донецкой области, начальником главного управления МВД Украины в Донецкой области с 9 ноября 2014 года.