Клименко возглавит Нацполицию вместо Князева
Министерство внутренних дел Украины предлагает назначить главой Национальной полиции Украины заместителя председателя Нацполиции Игоря Клименко.
Сперва народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал об этом в фейсбуке. Впоследствии официальное сообщение появилось на сайте МВД.
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В 2017 году Игорь Клименко стал заместителем руководителя Нацполиции – начальником Департамента кадрового обеспечения.
Для меня честь возглавить крупнейший правоохранительный орган государства – Национальную полицию Украины. В то же время, понимаю сверхответственность и важность этой должности,
– сказал он.
Игорь Клименко отметил, что будет продолжать все реформы, которые реализуют с момента создания НПУ.
Глава Нацполиции назвал первоочередные задачи:
- улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений;
- профилактика преступности, в первую очередь ее наружных проявлений;
- улучшение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения.
Игорь Клименко отметил, что будет активно продолжать работу в направлении противодействия насилию в семье, противодействия незаконному обороту наркотических веществ. Отдельными вопросами будет налаживание сотрудничества полиции с территориальными общинами, а также развитие и использование IT компонентов в построении ведомства.
Что известно про Игоря Клименко?Клименко – генерал полиции третьего ранга, кандидат психологических наук. В 2017 году Игорь Клименко стал заместителем руководителя Нацполиции – начальником департамента кадрового обеспечения. С марта 2018 года по настоящее время был заместителем председателя Национальной полиции Украины.
Согласно декларации, у Игоря Клименко есть квартира в Киеве площадью 67 квадратных метров, а также земельный участок в Бориспольском районе. Клименко владеет Mitsubishi Colt 2009 года и Lexus RX-350. Жена Клименко имеет автобус TEMSA.
За 2018 год Игорь Клименко заработал 1 213 128 гривен.
Кроме того, по данным Гончаренко, на заседании Кабмина утвердили новое количество заместителей главы МВД: Арсену Авакову смогут помогать аж 6 заместителей, включая одного первого.
Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку 24 сентября. Он подал соответствующее заявление министру внутренних дел Арсену Авакову. На этой должности он работал более двух с половиной лет – с 8 февраля 2017 года.
Заметим, что 23 сентября ряд источников сообщили, что бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева, Викторию, задержали на польской границе 22 сентября. Вместе с ней были еще двое украинцев и гражданин Хорватии. Они якобы пытались провезти во внедорожнике Mercedes незадекларированные 650 тысяч евро. Сам Сергей Князев назвал эту информацию ложью.
Кстати: ГБР открыло дело против таможенников из-за "мешков денег" Виктории Князевой