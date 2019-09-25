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      Клименко возглавит Нацполицию вместо Князева

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      Игорь Клименко возглавит полицию
      Игорь Клименко возглавит полицию / npu.gov.ua

      Министерство внутренних дел Украины предлагает назначить главой Национальной полиции Украины заместителя председателя Нацполиции Игоря Клименко.

      Сперва народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал об этом в фейсбуке. Впоследствии официальное сообщение появилось на сайте МВД.

      Что успел сделать Князев: Деятельность на посту главы Нацполиции

      В 2017 году Игорь Клименко стал заместителем руководителя Нацполиции – начальником Департамента кадрового обеспечения.

      Для меня честь возглавить крупнейший правоохранительный орган государства – Национальную полицию Украины. В то же время, понимаю сверхответственность и важность этой должности,
      – сказал он.

      Игорь Клименко отметил, что будет продолжать все реформы, которые реализуют с момента создания НПУ.

      Глава Нацполиции назвал первоочередные задачи:

      • улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений;
      • профилактика преступности, в первую очередь ее наружных проявлений;
      • улучшение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения.

      Игорь Клименко отметил, что будет активно продолжать работу в направлении противодействия насилию в семье, противодействия незаконному обороту наркотических веществ. Отдельными вопросами будет налаживание сотрудничества полиции с территориальными общинами, а также развитие и использование IT компонентов в построении ведомства.

      Что известно про Игоря Клименко?Клименко – генерал полиции третьего ранга, кандидат психологических наук. В 2017 году Игорь Клименко стал заместителем руководителя Нацполиции – начальником департамента кадрового обеспечения. С марта 2018 года по настоящее время был заместителем председателя Национальной полиции Украины.

      Согласно декларации, у Игоря Клименко есть квартира в Киеве площадью 67 квадратных метров, а также земельный участок в Бориспольском районе. Клименко владеет Mitsubishi Colt 2009 года и Lexus RX-350. Жена Клименко имеет автобус TEMSA.

      За 2018 год Игорь Клименко заработал 1 213 128 гривен.

      Кроме того, по данным Гончаренко, на заседании Кабмина утвердили новое количество заместителей главы МВД: Арсену Авакову смогут помогать аж 6 заместителей, включая одного первого.

      Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку 24 сентября. Он подал соответствующее заявление министру внутренних дел Арсену Авакову. На этой должности он работал более двух с половиной лет – с 8 февраля 2017 года.

      Заметим, что 23 сентября ряд источников сообщили, что бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева, Викторию, задержали на польской границе 22 сентября. Вместе с ней были еще двое украинцев и гражданин Хорватии. Они якобы пытались провезти во внедорожнике Mercedes незадекларированные 650 тысяч евро. Сам Сергей Князев назвал эту информацию ложью.

      Кстати: ГБР открыло дело против таможенников из-за "мешков денег" Виктории Князевой​

      blog_ava
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      Теги: Кабинет Министров Украины Полиция Министерство внутренних дел Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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