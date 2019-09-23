Это ложь, – Князев о задержании экс-жены на границе с 650 тысячами евро

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев назвал дезинформацией сообщения о задержании его бывшей жены на границе с Польшей за незадекларированные 650 тысяч евро наличности.

Князев в своем фейсбуке заявил, что он и его бывшая жена стали жертвами информационной атаки.

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По его словам, новость СМИ о перевозке Викторией Князевой "чуть ли не мешков с деньгами" – ложная.

Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью. По сути госпожа Князева является сотрудником крупной строительной компании "Атлант" со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний Вадим Каган. Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, которая принадлежит ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы,

– пишет сам Князев.

Глава Нацполиции убеждает, что соглашение было оформлено согласно законодательству и уплаченным налогам. Однако имеющегося пакета документов по задекларированным деньгам польским госслужащим якобы не хватило.

"Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", – добавил Князев.

Также правоохранитель отметил, что у его бывшей жены не изымали никаких ценностей. Она имела при себе в сумочке личные средства и 2,1 тысячи евро наличности на командировки.

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Инцидент с задержанием Князевой отрицали и в польской налоговой администрации, пишетZaxid.net. Спикер налоговой администрации в Люблине Марта Шпаковская сообщила, что "таможня не зафиксировала такого случая".

"Информируем, что не было зафиксировано такого типа происшествия в этот срок и в таком количестве наличных на границе в Гребеном. В ближайшие дни такой суммы тоже не выявлено", – отметила Шпаковская.

Что известно о "задержании" Виктории Князевой?Ряд источников сообщил, что бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева, Викторию, задержали на польской границе 22 сентября. Вместе с ней были еще двое украинцев и гражданин Хорватии. Они якобы пытались провезти во внедорожнике Mercedes незадекларированные 650 тысяч евро.



Украинские пограничники якобы помогали пересечь границу злоумышленникам, а уже польские их задержали.