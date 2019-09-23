Це брехня, – Князєв про затримання ексдружини на кордоні з 650 тисячами євро

Голова Національної поліції України Сергій Князєв назвав дезінформацією повідомлення про затримання його колишньої дружини на кордоні із Польщею через незадекларовані 650 тисяч євро готівки.

Князєв у своєму фейсбуці заявив, що він та його колишня дружина стали жертвами інформаційної атаки.

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За його словами, новина ЗМІ про перевезення Вікторією Князєвою "мало не мішків із грошима" – неправдива.

Це брехня, яка не має нічого спільного з реальністю. По суті пані Князєва є співробітником великої будівельної компанії "Атлант" зі штатом понад 500 осіб, яку очолює 78-річний пан Вадим Каган. Вони дійсно перетинали разом кордон. На кордоні громадянин Каган заявив польським чиновникам про наявність певної суми готівки, яка належить йому. Вказані грошові кошти були отримані у результаті угоди щодо продажу торговельного приміщення у центрі столиці,

– пише сам Князєв.

Глава Нацполіції переконує, що угода була оформлена згідно з законодавством та сплаченими податками. Однак наявного пакету документів щодо задекларованих грошей польським держслужбовцям нібито не вистачило.

"Польськими правоохоронцями та паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред’явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент було вичерпано", – додав Князєв.

Також правоохоронець відзначив, що у його колишньої дружини не вилучали жодні цінності. Вона мала при собі у сумочці особисті кошти та 2,1 тисячу євро готівки на відрядження.

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Інцидент про затримання Князєвої заперечили і в польській податковій адміністрації, пише Zaxid.net. Речниця податкової адміністрації в Любліні Марта Шпаковська повідомила, що "митниця не зафіксувала такого випадку".

"Інформуємо, що не було зафіксовано такого типу події у цей термін і у такій кількості готівки на кордоні у Гребеному. У найближчі дні такої суми теж не виявлено", – відзначила Шпаковська.

Що відомо про "затримання" Вікторії Князєвої? Низка джерел повідомили, що колишню дружину очільника Нацполіції України Сергія Князєва, Вікторію, затримали на польському кордоні 22 вересня. Разом із нею були ще двоє українців і громадянин Хорватії. Вони начебто намагалися провезти у позашляховику Mercedes незадекларовані 650 тисяч євро.



Українські прикордонники нібито допомагали перетнути зловмисникам кордон, а вже польські їх затримали.