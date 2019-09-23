21:27
23 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA: Підвищення зарплат Шредінгера. Нє віноват Труба, Портнов сам прішол
      Вєсті.UA
      19:55, сьогодні
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Це брехня, – Князєв про затримання ексдружини на кордоні з 650 тисячами євро

      400 Читать новость на русском
      Князєв спростував інформацію про затримання його ексдружини з великою сумою готівки
      Князєв спростував інформацію про затримання його ексдружини з великою сумою готівки / Фото з Facebook

      Голова Національної поліції України Сергій Князєв назвав дезінформацією повідомлення про затримання його колишньої дружини на кордоні із Польщею через незадекларовані 650 тисяч євро готівки.

      Князєв у своєму фейсбуці заявив, що він та його колишня дружина стали жертвами інформаційної атаки.

      Читайте також: Гримчака та його "помічника" затримали на хабарі у 480 тисяч доларів: усе, що відомо

      За його словами, новина ЗМІ про перевезення Вікторією Князєвою "мало не мішків із грошима" – неправдива.

      Це брехня, яка не має нічого спільного з реальністю. По суті пані Князєва є співробітником великої будівельної компанії "Атлант" зі штатом понад 500 осіб, яку очолює 78-річний пан Вадим Каган. Вони дійсно перетинали разом кордон. На кордоні громадянин Каган заявив польським чиновникам про наявність певної суми готівки, яка належить йому. Вказані грошові кошти були отримані у результаті угоди щодо продажу торговельного приміщення у центрі столиці,
      – пише сам Князєв.

      Глава Нацполіції переконує, що угода була оформлена згідно з законодавством та сплаченими податками. Однак наявного пакету документів щодо задекларованих грошей польським держслужбовцям нібито не вистачило.

      "Польськими правоохоронцями та паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред’явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент було вичерпано", – додав Князєв.

      Також правоохоронець відзначив, що у його колишньої дружини не вилучали жодні цінності. Вона мала при собі у сумочці особисті кошти та 2,1 тисячу євро готівки на відрядження.

       

      Читайте також: Кадрові зміни у поліції: з посад ідуть троє заступників Князєва

      Інцидент про затримання Князєвої заперечили і в польській податковій адміністрації, пише Zaxid.net. Речниця податкової адміністрації в Любліні Марта Шпаковська повідомила, що "митниця не зафіксувала такого випадку".

      "Інформуємо, що не було зафіксовано такого типу події у цей термін і у такій кількості готівки на кордоні у Гребеному. У найближчі дні такої суми теж не виявлено", – відзначила Шпаковська.

      Що відомо про "затримання" Вікторії Князєвої? Низка джерел повідомили, що колишню дружину очільника Нацполіції України Сергія Князєва, Вікторію, затримали на польському кордоні 22 вересня. Разом із нею були ще двоє українців і громадянин Хорватії. Вони начебто намагалися провезти у позашляховику Mercedes незадекларовані 650 тисяч євро.

      Українські прикордонники нібито допомагали перетнути зловмисникам кордон, а вже польські їх затримали.

      blog_ava
      Зеленський підписав закон про реформу прокуратури: що це означає
      сьогодні
      9069
      Теги: Новини України Новини Польщі Новини політики Поліція Держприкордонслужба Гроші Сергій Князєв
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      сьогодні , 21:01 Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      Світлана Попова 845
      Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
      сьогодні , 19:00 Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
      Олександр Бевза 819
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      сьогодні , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 1839
      Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      сьогодні , 16:00 Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      Інна Жолобович 6130
      Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      сьогодні , 15:36 Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      Дмитро Гнап 1597
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук