Напомним, подозреваемый в убийстве Ирины Фарион не считает себя виновным. Он требовал "интересных вопросов" от журналистов, но отвечал не на все.

Смотрите также Подозреваемый будет под стражей, залог внести нельзя: все, что известно об убийстве Фарион

Раскрыто одно из самых резонансных убийств, полиция провела колоссальную работу

Министр внутренних дел и глава Нацполиции отметили руководителей отдельных подразделений, оперативников уголовного розыска, следователей, сотрудников криминального анализа, криминалистов, участковых офицеров полиции и других служб полиции Львовщины.

Игорь Клименко перечислил, за что конкретно благодарит правоохранителей.

Проделана колоссальная работа, и каждого из вас я благодарю за службу, за такой хороший результат – тех, кто прочесывал лес, опрашивал людей, просматривал десятки терабайтов информации, проводил анализ и другим способом был задействован в раскрытии этого убийства,

– сказал он.

Полицейских отметили наградным оружием, нагрудными знаками "За безопасность народа", "За отличие в службе", "Знак почета", а также вручили очередные и внеочередные специальные звания.

А глава Национальной полиции Украины Иван Выговский подчеркнул: за последние годы это убийство – одно из самых резонансных.

"Это еще раз доказывает, что во времена войны в стране нет безопасных мест, нет областей, где враг не планировал бы преступления и дестабилизацию ситуации. Раскрытие убийства Ирины Фарион – это результат совместной качественно выполненной работы нескольких сотен правоохранителей", – подчеркнул он.

Почему в полиции считают, что дело раскрыто, ведь решения суда еще нет

Несмотря на то, что оружие не нашли, в полиции уже констатируют, что убийство раскрыто. Но суд только начался 26 июля.

Благодаря определенной оперативной информации оружие надеются найти в ближайшее время.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов в эфире "Радио Свобода" объяснил, почему считает, что убийство раскрыто.

Очень было не трудно проследить человека, который в определенной одежде заходил в лес и 100 гектаров где-то терялся, но все равно где-то выходил. Чтобы он где-то вышел, оперативники уголовного розыска шесть суток работали, они нашли этого человека без маскировки... Мы нашли этого человека, который был впервые на разведке, без маскировки. Нам это удалось. Поэтому это преступление раскрыто, я считаю,

– отметил он.