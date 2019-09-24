Сергей Князев: карьера, личная жизнь, деятельность на посту главы Нацполиции

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что подает в отставку. На этой должности он работал в течение более двух с половиной года – с 8 февраля 2017 года. За это время Князев, в частности, успел попасть в скандал с с экс-женой, а под его руководством состоялся ряд изменений в самой структуре Национальной полиции.

Интересно, что практически вся карьера Сергея Князева связана с работой в правоохранительных органах, а начинал свой путь он в должности рядового милиционера в отделе охраны.

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Происхождение и образование

Родился будущий главный полицейский Украины 18 октября 1971 года (сейчас ему 47 лет). Родом он из российского поселка Мстерка Вязниковского района Владимирской области. И еще до того как будущий милиционер пошел в школу, его родители переехали в украинский город Белая Церковь в Киевской области.

В 2002 году Сергей Князев окончил Национальную академию внутренних дел, а в 2003 году получил диплом магистра. Это при том, что свою работу в правоохранительных органах начал задолго до того – в 1992 году он начал работать милиционером отдела охраны в Белой Церкви.

Карьера Князева

С 1995 года Сергей Князев перешел на службу из отдела охраны в уголовноый отдел. До 2008 года он прошел карьерный путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника криминальной милиции Белой Церкви.

Первую руководящую должность получил в 2008 году. Именно тогда он возглавил управление уголовного розыска Главного управления уголовного розыска МВД в Киевской области.

В ноябре 2014 года, менее чем через год после начала вооруженной агрессии России против Украины, возглавил криминальную полицию Донецкой области, где продолжались боевые действия. В Донецкой области он выполнял боевые задачи в АТО, а также участвовал в спецоперациях во время обороны Дебальцево.

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До назначения на должность руководителя Национальной полиции также возглавлял главное управление МВД в Закарпатской области, ГУ Нацполиции Ровенской области и департамент уголовного розыска полиции. Нацполицию возглавил в феврале 2017 года.

Перед этим, в августе 2016 года, пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил ему звание генерала полиции 3-го ранга. Через год получил звание генерала 2-го ранга, а еще через год – 1-го.



В 2018 Князев удостоился высшего звания – генерал полиции 1-го ранга

Семья и имущество

Впервые скандал из-за имущества семьи главы Национальной полиции разгорелся еще после назначения его на должность. Тогда журналисты Bihus.info сообщили о 7 квартирах, целом автопарке и многочисленных земельных участках, которые зарегистрированы на экс-жену Князева Викторию.

В своем отчетном декларации за 2018 год он также указывал квартиру в Чабанах Киево-Святошинского района, которая зарегистрирована на него с женой и детей.

В декларации также есть квартира в Броварах и 2 земельных участка в Киевской и Житомирской области, зарегистрированные на самого Сергея Князева. А также указана арендованная в Киеве квартира.

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Всего за работу в Национальной полиции Сергей Князев в течении прошлого года заработал 1 миллион 948 тысяч 400 гривен, из которых заплатил алименты более чем 900 тысяч гривен. В наличности Князев держит 1 миллион 300 тысяч гривен, 10 тысяч долларов и 10 тысяч евро. В банке – еще 325 тысяч гривен.

Возможной причиной отставки Князева с должности является скандал с участием его экс-жены, который произошел накануне – 23 сентября. Тогда в соцсетях сообщили, что Викторию Князеву задержали на границе с 650 тысячами евро наличности.

Сам Сергей Князев опроверг информацию. Мол, она пересекала границу с владельцем компании, в которой и работает. На границе именно руководитель Вадим Каган заявил пограничникам о наличии определенной суммы наличности. По словам руководителя полиции, она была задекларирована официально, а все подакты оплачены.

Полиция под руководством Князева

В частности, за время руководства Сергея Князева была начата работа подразделений специального назначения КОРД. Это универсальное подразделение полиции для оказания силовой поддержки и проведения специальных операций. КОРД ​​теперь есть в каждом регионе страны.

Кроме того, в период с 2017 года по настоящее время была начата работа ряда департаментов и подразделений полиции:

департамент противодействия наркопреступности;

департамент стратегических расследований;

управление уголовного анализа;

академия патрульной полиции;

департамент оперативной поддержки;

служба детективов;

запущен проект офицер общины.

Так же за это время была введена комплексная система видеонаблюдения. По инициативе Нацполиции в регионах развивается мощная система видеонаблюдения. Ситуационные центры активно используют видеоинформацию с более 16 тысяч камер видеонаблюдения.



Сергей Князев подает в отставку с должности председателя Нацполиции