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      Жену Князева задержали на границе с 650 тысячами евро наличности, – соцсети

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      Сергей Князев
      Сергей Князев / Фото из открытых источников

      Жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева, Викторию, задержали на польской границе. Вместе с ней были еще двое украинцев и гражданин Хорватии. Они якобы пытались провезти незадекларированные 650 тысяч евро.

      Наличные на такую сумму пограничники якобы обнаружили во внедорожнике Mercedes. О том, что среди задержанных – Виктория Князева, на своей странице в фейсбук пишет депутат Львовского облсовета Игорь Зинкевич. Также эту информацию подтверждает нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

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      Польские таможенники задержали жену Князева с 650 тыс. евро наличности. Итак, скоро еще одно увольнение ожидается. В таких случаях деньги лучше перевезти заранее,
      – пишет последний в своем телеграмм-канале.

      Информацию о том, что на попытке вывезти крупную сумму денег из Украины задержали именно жену главного полицейского страны, подтверждает и бывший таможенник и теперешний блогер Павел Верещагин.

      Спринський о задержании Виктории Князевой: видео

      Он уточняет: инцидент произошел 22 сентября на автопереходе "Хребенне – Рава-Русская".

      Задержали жену чиновника Нацполиции Украины плюс еще двух граждан Украины и одного гражданина Хорватии. Они ехали из Украины в Польшу на автомобиле "Мерседес" КА0007ВХ. Причина задержания – недекларирование 650 тысяч евро,
      – пишет он.

      Верещагин добавляет, что задержали этих людей именно польские пограничники, а украинские – помогали пересечь границу злоумышленникам.

      В свою очередь, львовский активист Игорь Спринский даже называет имена задержанных: Каган Вадим, Князева Виктория, Посметюк Андрей, Malic Bojan.

      Новость дополняется...

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