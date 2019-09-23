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      Ексдружину Князєва затримали на кордоні з 650 тисячами євро готівки, – соцмережі

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      Сергій і Вікторія Князєви
      Сергій і Вікторія Князєви / колаж 24 каналу

      Колишню дружину очільника Нацполіції України Сергія Князєва, Вікторію, затримали на польському кордоні. Разом із нею були ще двоє українців і громадянин Хорватії. Вони начебто намагалися провезти незадекларовані 650 тисяч євро.

      Готівку на таку суму прикордонники начебто виявили у позашляховику Mercedes. Про те, що серед затриманих – Вікторія Князєва, на своїй фейсбук-сторінці пише депутат Львівської облради Ігор Зінкевич. Також цю інформацію підтверджує нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

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      Польські митники затримали дружину Князєва з 650 тисячами євро готівки. Отже, скоро ще одне звільнення очікується. У таких випадках гроші краще заздалегідь перевезти,
      – пише останній у своєму телеграм-каналі.

      Інформацію про те, що на спробі вивезти значну суму грошей з України затримали саме ексдружину головного поліцейського країни, підтверджує і колишній митник та теперішній блогер Павло Верещагін.

      Спринський про затримання Вікторії Князєвої: відео

      Він уточнює: інцидент трапився 22 вересня на автопереході "Хребенне – Рава-Руська". 

      Затримали дружину високопосадовця Нацполіції України + ще двох громадян України та одного громадянина Хорватії. Вони їхали з України до Польщі на автомобілі "Мерседес" КА0007ВХ. Причина затримання – недекларування 650 тисяч євро,
      – пише він.

      Верещагін додає, що затримали цих людей саме польські прикордонники, а українські – допомагали перетнути зловмисникам кордон.

      Своєю чергою, львівський активіст Ігор Спринський навіть називає імена затриманих: Каган Вадим, Князєва Вікторія, Посметюк Андрій, Malic Bojan.

      Що відомо про колишню дружину Князєва та їх спільне майно?

      Попри те, що подружжя розлучилося, деякі ЗМІ пишуть: головний поліцейський країни все ще проживає разом зі своєю дружиною. Їхнє розлучення могло бути фіктивним. Для чого це потрібно? Аби мати змогу приховати незадекларовані статки.

      Вікторія Князєва
      Вікторія Князєва – зліва/ фото соцмережі

      Цікаво, що на цивільну дружину глави Нацполіції оформлена більшість їх спільного майна. Так, згідно з реєстром нерухомого майна, в 2011 році Вікторія Князєва придбала дві сусідні квартири в селі Чабани Київської області загальною площею в 130 квадратних метрів. Одна з них вказана в декларації Сергія Князєва як спільна власність з сім'єю.

      Князєва
      Вікторія Князєва/ фото з соцмереж

      Крім того, Князєва володіє нерухомістю в Києві, де їй належать дві квартири, які вона придбала в 2011 і 2013 роках, по вулиці Маршала Гречко та на проспекті Петра Григоренка. У 2014 році вона придбала ще одну квартиру площею 63,1 квадратних метри в новобудові ЖК "Вишневий Затишок" в місті Вишневе на Київщині. Втім, це ще не все: Князєва є власницею ще однієї квартири на Київщині та заміського будинку на Закарпатті.

      Вікторії Князєвій 44 роки. Має трьох спільних дітей з Сергієм Князєвим.

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      Теги: Гроші Новини України Сергій Князєв Новини Польщі Держприкордонслужба Поліція Новини політики
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