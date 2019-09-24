Князев подал в отставку 16:28, сегодня 63 Читати новину українською Сергей Князев Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку. Новость дополняется День учителя 2019: дата и традиции празднования сегодня 15905 Теги: Новости Украины Новости политики Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Встреча Трампа с Зеленским: ожидания и прогнозы сегодня , 16:00 Кто имеет наибольшие шансы стать следующим мэром Киева сегодня , 15:45 50-летний диджей Тиесто женился на модели: сказочные фото церемонии сегодня , 14:29 Комментарии Публикации сегодня , 16:31 Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах Тетяна Мартинюк 6 сегодня , 16:14 Как кандидат в губернаторы Одессы Болдин "отмазывал" от СИЗО подозреваемого в убийстве Гандзюк 23 сегодня , 16:00 Встреча Трампа с Зеленским: ожидания и прогнозы Світлана Попова 973 сегодня , 15:45 Кто имеет наибольшие шансы стать следующим мэром Киева Ірина Поліщук 249 сегодня , 15:15 Шведская школьница Грета Тунберг с уничтожающей речью выступила в ООН: кто эта эко-активистка 1164