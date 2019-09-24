16:36
24 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин поднимает боевой дух армии. Смотрины невесты для Пыни
      Вєсті Кремля
      22:01, 23 сентября
      Вести.UA: Повышение зарплат Шредингера. Не виноват Труба, Портнов сам пришел
      Вєсті.UA
      19:58, 23 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Князев подал в отставку

      63 Читати новину українською
      Сергей Князев подал в отставку – новости 24.09.2019
      Сергей Князев

      Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку.

      Новость дополняется

      blog_ava
      День учителя 2019: дата и традиции празднования
      сегодня
      15905
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      сегодня , 16:31 Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      Тетяна Мартинюк 6
      Как кандидат в губернаторы Одессы Болдин "отмазывал" от СИЗО подозреваемого в убийстве Гандзюк
      сегодня , 16:14 Как кандидат в губернаторы Одессы Болдин "отмазывал" от СИЗО подозреваемого в убийстве Гандзюк
      23
      Встреча Трампа с Зеленским: ожидания и прогнозы
      сегодня , 16:00 Встреча Трампа с Зеленским: ожидания и прогнозы
      Світлана Попова 973
      Кто имеет наибольшие шансы стать следующим мэром Киева
      сегодня , 15:45 Кто имеет наибольшие шансы стать следующим мэром Киева
      Ірина Поліщук 249
      Шведская школьница Грета Тунберг с уничтожающей речью выступила в ООН: кто эта эко-активистка
      сегодня , 15:15 Шведская школьница Грета Тунберг с уничтожающей речью выступила в ООН: кто эта эко-активистка
      1164
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук