Глава Нацполіції Сергій Князєв подав у відставку. За його словами, він подав відповідну заяву міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Князєв заявив, що відставка це крок справжнього глави поліції європейської держави.

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Я дуже люблю свою роботу, повністю віддавав і віддаю себе їй. Це справа мого життя, якому я віддав 28 років свого життя,

– наголосив Князєв.

Він подякував своїм колегам і висловив сподівання, що Нацполіція продовжуватиме реформи.

Що відомо про Сергія Князєва?Сергій Князєв почав свою кар'єру в органах внутрішніх справ у 1992 році з посади міліціонера відділу охорони в Білій Церкві. У 1995 році перейшов на службу в кримінальний блок Білоцерківського міського відділу міліції. З 2008 року Князєв керував міліцією Київської області.



У листопаді 2014 року призначений на посаду т.в.о. заступника начальника Головного управління МВС України в Донецькій області – начальника кримінальної міліції.



У липні 2015 року Князєв перейшов на посаду глави ГУ МВС в Закарпатській області. Призначення відбулося після збройного конфлікту у Мукачевому.



У квітні 2016 року Князєва перевели на посаду глави поліції Рівненської області із завданням навести порядок з незаконним видобутком бурштину. Через декілька місяців Князєв був призначений главою Департаменту карного розшуку Нацполіції України.



Сергій Князєв став главою Національної поліції після звільнення Хатіі Деканоїдзе, вигравши конкурс.