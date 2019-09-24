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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Князєв подав у відставку

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      Сергій Князєв
      Сергій Князєв / LIGA.net

      Глава Нацполіції Сергій Князєв подав у відставку. За його словами, він подав відповідну заяву міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

      Князєв заявив, що відставка це крок справжнього глави поліції європейської держави.

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      Я дуже люблю свою роботу, повністю віддавав і віддаю себе їй. Це справа мого життя, якому я віддав 28 років свого життя,
      – наголосив Князєв.

      Він подякував своїм колегам і висловив сподівання, що Нацполіція продовжуватиме реформи.

      Що відомо про Сергія Князєва?Сергій Князєв почав свою кар'єру в органах внутрішніх справ у 1992 році з посади міліціонера відділу охорони в Білій Церкві. У 1995 році перейшов на службу в кримінальний блок Білоцерківського міського відділу міліції. З 2008 року Князєв керував міліцією Київської області.

      У листопаді 2014 року призначений на посаду т.в.о. заступника начальника Головного управління МВС України в Донецькій області – начальника кримінальної міліції.

      У липні 2015 року Князєв перейшов на посаду глави ГУ МВС в Закарпатській області. Призначення відбулося після збройного конфлікту у Мукачевому.

      У квітні 2016 року Князєва перевели на посаду глави поліції Рівненської області із завданням навести порядок з незаконним видобутком бурштину. Через декілька місяців Князєв був призначений главою Департаменту карного розшуку Нацполіції України. 

      Сергій Князєв став главою Національної поліції після звільнення Хатіі Деканоїдзе, вигравши конкурс. 

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      Теги: Міністерство внутрішніх справ Поліція Сергій Князєв Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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