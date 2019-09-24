Сергій Князєв: кар'єра, особисте життя, діяльність на посаді голови Нацполіції

Очільник Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що подає у відставку. На цій посаді він працював протягом понад два з половиною роки – з 8 лютого 2017 року. За цей час Князєв, зокрема, встиг потрапити у скандал з ексдружиною, а під його керівництвом відбулася низка змін у самій структурі Національної поліції.

Цікаво, що практично вся кар'єра Сергія Князєва пов'язана з роботою у правоохоронних органах, а починав свій шлях він на посаді рядового міліціонера у відділі охорони.

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Походження та освіта

Народився майбутній головний поліцейський України 18 жовтня 1971 року (зараз йому 47 років). Родом він з російського селища Мстьорка В'язниковського району Володимирської області. Та ще до того як майбутній правоохоронець пішов до школи, його батьки переїхали до українського міста Біла Церква у Київській області.

У 2002 році Сергій Князєв закінчив Національну академію внутрішніх справ, а у 2003 отримав диплом магістра. Це при тому, що свою роботу в правоохоронних органах почав задовго до того – 1992 року він почав працювати міліціонером відділу охорони у Білій Церкві.

Кар'єра Князєва

З 1995 року Сергій Князєв перейшов на службу з відділу охорони до кримінального відділу. До 2008 року він пройшов кар'єрний шлях від оперуповноваженого кримінального розшуку до начальника кримінальної міліції Білої Церкви.

Першу керівну посаду отримав у 2008 році. Саме тоді він очолив управління карного розшуку головного управління карного розшуку МВС у Київській області.

У листопаді 2014 року, менш ніж за рік після початку збройної агресії Росії проти України, очолив кримінальну поліцію Донецької області, де саме тривали бойові дії. На Донеччині він виконував бойові завданні в АТО, а також брав участь у спецопераціях під час оборони Дебальцевого.

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До призначення на посаду керівника Національної поліції також очолював головне управління МВС у Закарпатській області, ГУ Нацполіції Рівненщини та департамент карного розшуку поліції. Нацполіцію очолив у лютому 2017 року.

Перед цим, у серпні 2016 року, п'ятий президент України Петро Порошенко присвоїв йому звання генерала поліції 3-го рангу. Через рік отримав звання генерала 2-го рангу, а ще через рік – 1-го.



У 2018 Князєв удостоївся найвищого звання – генерал поліції 1-го рангу

Сім'я і майно

Вперше скандал через майно родини очільника Національної поліції розгорівся ще після призначення його на посаду. Тоді журналісти Bihus.info повідомили про 7 квартир, цілий автопарк та численні земельні ділянки, зареєстровані на ексдружину Князєва Вікторію.

У своїй звітній декларації за 2018 рік він також вказував квартиру у Чабанах Києво-Святошинського району, яка зареєстрована на нього з дружиною та дітей.

У декларації також є квартира у Броварах та 2 земельні ділянки у Київській і Житомирській області, зареєстровані на самого Сергія Князєва. А також вказана орендована у Києві квартира.

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Загалом за роботу у Національній поліції Сергій Князєв протягом минулого року заробив 1 мільйон 948 тисяч 400 гривень, з яких сплатив аліменти на понад 900 тисяч гривень. У готівці Князєв тримає 1 мільйон 300 тисяч гривень, 10 тисяч доларів та 10 тисяч євро. У банку – ще 325 тисяч гривень.

Можливою причиною відставки Князєва з посади є скандал за участі його ексдружини, який трапився напередодні – 23 вересян. Тоді у соцмережах повідомили, що Вікторію Князєву затримали на кордоні з 650 тисячами євро готівки.

Сам Сергій Князєв спростував інформацію. Мовляв, вона перетинала кордон з власником компанії, у якій і працює. На кордоні саме керівник Вадим Каган заявив прикордонникам про бажання про наявність певної суми готівки. За словами керівника поліції, вона була задекларована офіційно, а всі подакти сплачені.

Поліція під керівництвом Князєва

Зокрема, за час керівництва Сергія Князєва було започатковано роботу підрозділів спеціального призначення КОРД. Це універсальний підрозділ поліції для надання силової підтримки та проведення спеціальних операцій. КОРД тепер є у кожному регіоні держави.

Крім того, у період з 2017 року до сьогодні було розпочато роботу низки департаментів те підрозділів поліції:

департамент протидії наркозлочинності;

департамент стратегічних розслідувань;

управління кримінального аналізу;

академія патрульної поліції;

департамент оперативної підтримки;

служба детективів;

запущено проєкт офіцер громади.

Так само за цей час було запроваджено комплексну систему відеоспостереження. За ініціативи Нацполіції в регіонах розвивається потужна система відеонагляду. Ситуаційні центри активно використовують відеоінформацію з понад 16 тисяч камер відеоспостереження.



Сергій Князєв подає у відставку з посади голови Нацполіції