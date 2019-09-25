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      Клименко очолив Нацполіцію замість Князєва

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      Ігор Клименко очолив поліцію
      Ігор Клименко очолив поліцію / npu.gov.ua

      Міністерство внутрішніх справ України призначило головою Національної поліції України заступника голови Нацполіції Ігоря Клименка.

      Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко написав про це у фейсбуці. Наразі Гончаренко перебуває на закритому засіданні уряду. Згодом офіційне повідомлення з'явилося на сайті МВС.

      Що встиг зробити Князєв: Діяльність на посаді голови Нацполіції

      У 2017 році Ігор Клименко став заступником керівника Нацполіції – начальником департаменту кадрового забезпечення.

      клименко нацполіція
      Допис Гончаренка у фейсбуці/ Скріншот

      Крім того, за даними Гончаренка, на засіданні Кабміну затвердили нову кількість заступників глави МВС: Арсену Авакову зможуть допомагати аж 6 заступників, включно з одним першим.

      Що відомо про Ігоря Клименка?Клименко генерал поліції третього рангу, кандидат психологічних наук. У 2017 році Ігор Клименко став заступником керівника Нацполіції – начальником департаменту кадрового забезпечення. З березня 2018 по теперішній час був заступником голови Національної поліції України.

      Згідно з декларацією, у Ігоря Клименка є квартира у Києві площею 67 квадратних метрів, а також земельна ділянка у Бориспільському районі. Клименко володіє Mitsubishi Colt 2009 року та Lexus RX-350. Дружина Клименка має автобус TEMSA.

      За 2018 рік Ігор Клименко заробив 1 213 128 гривень.

      Глава Нацполіції Сергій Князєв подав у відставку 24 вересня. Він подав відповідну заяву міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. На цій посаді він працював понад двох з половиною роки – з 8 лютого 2017 року.

      Зауважимо, що 23 вересня низка джерел повідомили, що колишню дружину очільника Нацполіції України Сергія Князєва, Вікторію, затримали на польському кордоні 22 вересня. Разом із нею були ще двоє українців і громадянин Хорватії. Вони начебто намагалися провезти у позашляховику Mercedes незадекларовані 650 тисяч євро. Сам Сергій Князєв назвав цю інформацію брехнею.

      До речі: ДБР відкрило справу проти митників через "мішки грошей" Вікторії Князєвої

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      Теги: Новини України Новини політики Міністерство внутрішніх справ Кабінет Міністрів України Поліція
      Джерело: 24 канал
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