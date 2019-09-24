ДБР відкрило справу проти митників через "мішки грошей" Вікторії Князєвої

Група осіб разом з колишньою дружиною очільника Нацполіції Сергія Князєва Вікторією вивезла незадекларовані 650 тисяч євро. Коли справа набула розголосу, Державне бюро розслідувань відкрило справу через невиконання обов'язків львівськими митниками.

Імовірно, саме неналежне виконання обов'язків митниками сприяло вивезенню незадекларованих коштів, зазначає ДБР.

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Бюро підкреслює, що польські правоохоронці затримали трьох українців та одного громадянина Хорватії, у яких вилучили 650 тисяч євро. До цього їм вдалося безперешкодно пройти митний огляд на українському пункті пропуску.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює ГПУ, а підозрюють митників у невиконанні або неналежному виконанні службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків.

Якщо провину митників буде доведено, їм загрожує ув'язнення від 2 до 5 років з можливим штрафом на суму від 4 тисяч 250 гривень до 12 тисяч 250 гривень.

Що відомо про скандал з Вікторією Князєвою?Низка джерел повідомили, що колишню дружину очільника Нацполіції України Сергія Князєва, Вікторію, затримали на польському кордоні 22 вересня. Разом із нею були ще двоє українців і громадянин Хорватії, це ж піжтверджують і польські правоохоронці. Однак у повідомленнях йшлося про те, що в позашляховику Mercedes вони хотіли перевезти незадекларовані 650 тисяч євро.



До слова, українські прикордонники нібито допомагали перетнути зловмисникам кордон. Сам Князєв запевнив, що усі повідомлення про незадекларовані кошти – це маніпуляція, та наступного дня заявив, що подає у відставку.



Польські правоохоронці затримали усіх 4 осіб, які намагалися перевезти незадекларовані гроші. Їх підозрюють у відмиванні коштей.