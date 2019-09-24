Скандал із ексдружиною Князєва: у Польщі розслідують відмивання грошей

Польські прикордонники затримали 4 осіб, коли ті намагались незаконно вивезти з України до Польщі 500 тисяч євро. Серед них, найімовірніше, є і ексдружина глави Нацполіції Вікторія Князєвя.

Затриманих українців підозрюють у відмиванні грошей, про це повідомив прессекретар районної прокуратури в Замості Артур Шикула, про це повідомляє "Польське радіо".

Важливо: Князєв подав у відставку

Він також додав, що розслідування у цій справі ініціювала районна прокуратура в Замості. Українців затримали на прикордонному переході в Гребенному. Три громадяни України та громадянин Хорватії намагалися перевезти в автомобілі з України до Польщі без попереднього декларування 500 тисяч євро.

Що відомо про "затримання" Вікторії Князєвої?

Низка джерел повідомили, що колишню дружину очільника Нацполіції України Сергія Князєва, Вікторію, затримали на польському кордоні 22 вересня.

Разом із нею були ще двоє українців і громадянин Хорватії, це ж піжтверджують і польські правоохоронці. Однак у повідомленнях йшлося про те, що впозашляховику Mercedes вони хотіли перевезти незадекларовані 650 тисяч євро.



До слова, українські прикордонники нібито допомагали перетнути зловмисникам кордон.

Що про це каже сам Князєв?

Заперечує. Повідомлення про затримання своєї ексдружини він називає дезінформацією. Він пояснив, що Князєва є співробітницею великої будівельної компанії "Атлант", яку очолює 78-річний Вадим Каган. Кордон вони справді перетинали разом. Тоді ж Каган, за словами Князєва, розповів чиновникам, що має із собою певну суму. Її він нібито отримав з угоди про продаж торговельного приміщення у центрі Києва.

Князєв переконує, що угода була оформлена згідно з законодавством та сплаченими податками. Однак цього, за його словами, польським держслужбовцям не вистачило. Однак усе нібито вирішили, коли Каган показав "ще деякі оригінали".

Які стосунки у Сергія Князєва із колишньою дружиною?

Вікторії Князєвій 44 роки. Має трьох спільних дітей з Сергієм Князєвим. Попри те, що подружжя розлучилося, деякі ЗМІ пишуть: головний поліцейський країни все ще проживає разом зі своєю дружиною. Їхнє розлучення могло бути фіктивним. Для чого це потрібно? Аби мати змогу приховати незадекларовані статки.



Цікаво, що на цивільну дружину глави Нацполіції оформлена більшість їх спільного майна. Так, згідно з реєстром нерухомого майна, в 2011 році Вікторія Князєва придбала дві сусідні квартири в селі Чабани Київської області загальною площею в 130 квадратних метрів. Одна з них вказана в декларації Сергія Князєва як спільна власність з сім'єю.



Крім того, Князєва володіє нерухомістю в Києві, де їй належать дві квартири, які вона придбала в 2011 і 2013 роках, по вулиці Маршала Гречка та на проспекті Петра Григоренка. У 2014 році вона придбала ще одну квартиру площею 63,1 квадратних метри в новобудові ЖК "Вишневий Затишок" в місті Вишневе на Київщині. Втім, це ще не все: Князєва є власницею ще однієї квартири на Київщині та заміського будинку на Закарпатті.