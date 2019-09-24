Скандал с экс-женой Князева: в Польше расследуют отмывание денег

Польские пограничники задержали 4 человек, когда те пытались незаконно вывезти из Украины в Польшу 500 тысяч евро. Среди них, вероятнее всего, есть и экс-жена главы Нацполиции Виктория Князева.

Задержанных украинцев подозревают в отмывании денег, об этом сообщил пресс-секретарь районной прокуратуры в Замостье Артур Шикула, об этом сообщает "Польское радио".

Важно: Князев подал в отставку

Он также добавил, что расследование по этому делу инициировала районная прокуратура в Замостье. Украинцев задержали на пограничном переходе в Гребенном. Три гражданина Украины и гражданин Хорватии пытались перевезти в автомобиле из Украины в Польшу без предварительного декларирования 500 тысяч евро.

Что известно о "задержании" Виктории Князевой?

Ряд источников сообщил, что бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева Викторию задержали на польской границе 22 сентября.

Вместе с ней были еще двое украинцев и гражданин Хорватии, это же подтверждают и польские правоохранители. Однако в сообщениях говорилось о том, что во внедорожнике Mercedes они хотели перевезти незадекларированные 650 тысяч евро.

К слову, украинские пограничники якобы помогали пересечь границу злоумышленникам.

Что об этом говорит сам Князев?

Отрицает. Сообщение о задержании своей бывшей жены он называет дезинформацией. Он пояснил, что Князева является сотрудницей крупной строительной компании "Атлант", которую возглавляет 78-летний Вадим Каган. Границу они действительно пересекали вместе. Тогда же Каган, по словам Князева, рассказал чиновникам, что имеет с собой определенную сумму. Ее он якобы получил от сделки по продаже торгового помещения в центре Киева.

Князев убеждает, что сделка была оформлена согласно законодательству и уплаченным налогам. Однако этого, по его словам, польским госслужащим не хватило. Однако все якобы решили, когда Каган показал "еще некоторые оригиналы".

Какие отношения у Сергея Князева с бывшей женой? Виктории Князевой 44 года. Имеет трех общих детей с Сергеем Князевым. Несмотря на то, что супруги развелись, некоторые СМИ пишут: главный полицейский страны все еще проживает вместе со своей женой. Их развод мог быть фиктивным. Для чего это нужно? Чтобы иметь возможность скрыть незадекларированные доходы.



Интересно, что на гражданскую жену главы Нацполиции оформлено большинство их общего имущества. Так, согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году Виктория Князева приобрела две соседние квартиры в селе Чабаны Киевской области общей площадью в 130 квадратных метров. Одна из них указана в декларации Сергея Князева как совместная собственность с семьей.



Кроме того, Князева владеет недвижимостью в Киеве, где ей принадлежат две квартиры, которые она приобрела в 2011 и 2013 годах, по улице Маршала Гречко и на проспекте Петра Григоренко. В 2014 году она приобрела еще одну квартиру площадью 63,1 квадратных метра в новостройке ЖК "Вишневий Затишок" в городе Вишневое Киевской области. Впрочем, это еще не все: Князева является собственницей еще одной квартиры на Киевщине и загородного дома на Закарпатье.