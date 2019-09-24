ГБР открыло дело против таможенников из-за "мешков денег" Виктории Князевой

Группа лиц вместе с бывшей женой главы Нацполиции Сергея Князева Викторией вывезла незадекларированные 650 тысяч евро. Когда дело получило огласку, Государственное бюро расследований открыло дело из-за невыполнения обязанностей львовскими таможенниками.

Вероятно, именно ненадлежащее исполнение обязанностей таможенниками способствовало вывозу незадекларированных средств, отмечает ГБР.

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Бюро подчеркивает, что польские правоохранители задержали трех украинцев и одного гражданина Хорватии, у которых изъяли 650 тысяч евро. До этого им удалось беспрепятственно пройти таможенный досмотр на украинском пункте пропуска.

Процессуальное руководство в производстве осуществляет ГПУ, а таможенников подозревают в невыполнении или ненадлежащем выполнении служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям.

Если вина таможенников будет доказана, им грозит заключение от 2 до 5 лет с возможным штрафом на сумму от 4 тысяч 250 гривен до 12 тысяч 250 гривен.

Что известно о скандале с Викторией Князевой?

Ряд источников сообщил, что бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева, Викторию, задержали на польской границе 22 сентября. Вместе с ней были еще двое украинцев и гражданин Хорватии, это же подтверждают и польские правоохранители. Однако в сообщениях говорилось о том, что во внедорожнике Mercedes они хотели перевезти незадекларированные 650 тысяч евро.



К слову, украинские пограничники якобы помогали пересечь границу злоумышленникам. Сам Князев заверил, что все сообщения о незадекларированных средствах – это манипуляция, и на следующий день заявил, что подает в отставку.



Польские правоохранители задержали всех 4 человек, которые пытались провезти незадекларированные деньги. Их подозревают в отмывании средств.