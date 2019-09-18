У Зеленського пояснили, чому Аваков залишився на посаді

Президент України залишив Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ завдяки його компетентності під час проведення успішної реформи поліції.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю німецькій газеті "Die Welt" сказав, що Зеленський хоче не просто замінити керівну ланку заради заміни.

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Президент також цінує перевірену компетентність, яку Аваков "проявив під час успішного проведення дуже складної реформи поліції".

Для Зеленського це рішення не було простим, але він вибудував чітку стратегію щодо свого ставлення до членів уряду,

– додав Пристайко.

29 серпня Верховна Рада призначила нових міністрів в уряд. Серед них залишились 2 міністри попереднього уряду: Арсен Аваков і Оксана Маркарова.

Призначення Авакова викликало обурення. Напередодні засідання Ради українці навіть влаштували протест "Аваков – чорт". Згодом Олексій Гончарук заявив, що рішення залишити Авакова у новому уряді було одним із найскладніших. Проте, главі МВС чітко "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.

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Провали Авакова на посаді глави МВС / інфографіка 24 каналу