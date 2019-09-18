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      У Зеленського пояснили, чому Аваков залишився на посаді

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      Аваков залишився на посаді через успішну реформу поліції
      Аваков залишився на посаді через успішну реформу поліції / Getty images

      Президент України залишив Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ завдяки його компетентності під час проведення успішної реформи поліції.

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю німецькій газеті "Die Welt" сказав, що Зеленський хоче не просто замінити керівну ланку заради заміни.

      Коротко: Арсен Аваков: що відомо про міністра внутрішніх справ України

      Президент також цінує перевірену компетентність, яку Аваков "проявив під час успішного проведення дуже складної реформи поліції".

      Для Зеленського це рішення не було простим, але він вибудував чітку стратегію щодо свого ставлення до членів уряду,
      – додав Пристайко.

      29 серпня Верховна Рада призначила нових міністрів в уряд. Серед них залишились 2 міністри попереднього уряду: Арсен Аваков і Оксана Маркарова.

      Призначення Авакова викликало обурення. Напередодні засідання Ради українці навіть влаштували протест "Аваков – чорт". Згодом Олексій Гончарук заявив, що рішення залишити Авакова у новому уряді було одним із найскладніших. Проте, главі МВС чітко "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.

      Цікаво: Зеленський залишив Авакова: кому це вигідно та чого очікувати

      провали авакова на посаді глави мвс
      Провали Авакова на посаді глави МВС / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Поліція Новини політики Арсен Аваков Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Вадим Пристайко Міністерство внутрішніх справ Олексій Гончарук
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