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      У Зеленского объяснили, почему Аваков остался на должности

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      Аваков остался в должности из-за успешной реформы полиции
      Аваков остался в должности из-за успешной реформы полиции / Getty images

      Президент Украины оставил Арсена Авакова на должности министра внутренних дел благодаря его компетентности во время проведения успешной реформы полиции.

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью немецкой газете "Die Welt" сказал, что Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены.

      Коротко: Арсен Аваков: что известно о министре внутренних дел Украины

      Президент также ценит проверенную компетентность, которую Аваков "проявил во время удачного проведения очень сложной реформы полиции".

      Для Зеленского это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию своего отношения к членам правительства,
      – добавил Пристайко.

      29 августа Верховная Рада назначила новых министров в правительство. Среди них остались 2 министра предыдущего правительства: Арсен Аваков и Оксана Маркарова.

      Назначение Авакова вызвало возмущение. Накануне заседания Рады украинцы даже устроили протест "Аваков – черт". Впоследствии Алексей Гончарук заявил, что решение оставить Авакова в новом правительстве было одним из самых сложных. Однако, главе МВД четко "определили красные линии", за которые нельзя переступать.

      Интересно: Зеленский оставил Авакова: кому это выгодно и чего ожидать

      провали авакова на посаді глави мвс
      Провалы Авакова на должности главы МВД / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Полиция Арсен Аваков Новости политики Алексей Гончарук Министерство внутренних дел Вадим Пристайко Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины
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