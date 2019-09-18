У Зеленского объяснили, почему Аваков остался на должности

Президент Украины оставил Арсена Авакова на должности министра внутренних дел благодаря его компетентности во время проведения успешной реформы полиции.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью немецкой газете "Die Welt" сказал, что Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены.

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Президент также ценит проверенную компетентность, которую Аваков "проявил во время удачного проведения очень сложной реформы полиции".

Для Зеленского это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию своего отношения к членам правительства,

– добавил Пристайко.

29 августа Верховная Рада назначила новых министров в правительство. Среди них остались 2 министра предыдущего правительства: Арсен Аваков и Оксана Маркарова.

Назначение Авакова вызвало возмущение. Накануне заседания Рады украинцы даже устроили протест "Аваков – черт". Впоследствии Алексей Гончарук заявил, что решение оставить Авакова в новом правительстве было одним из самых сложных. Однако, главе МВД четко "определили красные линии", за которые нельзя переступать.

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Провалы Авакова на должности главы МВД / инфографика 24 канала