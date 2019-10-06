Прем'єр Гончарук записав звернення до школярів і "майбутнього голови уряду": кумедне відео

Новопризначений Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук записав відеозвернення до Дня знань. У ньому він наголосив, що хтось з нинішніх школярів колись теж стане прем'єром, та пообіцяв школярам створити їм відповідні умови для належного навчання.

В опублікованому відео Олексій Гончарук, крім звернення до школярів, показав своє нове робоче місце. Він поскаржився на настільки довгі коридори, що ними можна їздити на самокаті.

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Колись хтось з вас також буде прем'єр-міністром, але на той момент Україна вже буде сильною і модерновою державою, з якою рахуватимуться у світі. Тоді уряд буде працювати в сучасній іноваційній будівлі,

– заявив прем'єр.

Він також показав, як будівля українського уряду виглядає сьогодні – з величезною кількістю поверхів та довжелезними коридорами. За його словами, у сотнях кабінетів цієї будівлі працюють тисячі людей.

"Тут міністри ухвалюють найважливіші для країни рішення. Але для того, щоб країна була успішною, нам потрібні розумні, освічені, вільні громадяни – ви! Тому вчіться дуже добре, а ми в уряді зробимо все для того, щоб створити вам усі необхідні умови", – пообіцяв Олексі Гончарук.