Гончарук зібрав Кабмін на екстрене засідання, щоб вирішити питання лотерей

У п'ятницю, 20 грудня, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зібрав уряд на засідання. Під час засідання Кабінет міністрів України виключив можливіть розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Міністри проголосували за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах, розповів Олексій Гончарук.

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Тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей,

– заявив прем'єр.

Він доручення поліції сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А ДФС – організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей".

Цікаво, що за робочим планом, у п'ятницю в Кабінету Міністрів України не передбачено жодного засідання. Ба більше, традиційно на 10 годину в пленарні тижні у Раді відбувається години запитань до уряду.

Таким чином Олексій Гончарук збирав уряд на близько 8 години ранку (о 9-ій він вже написав про результати засідання), щоб встигнути розглянути питання лотерей до години запитань до уряду.