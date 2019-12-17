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      Как украинцы относятся к легализации игорного бизнеса: результаты опроса

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      Как к легализации азартных игр относятся украинцы / Иллюстративное фото

      На рассмотрении парламента есть несколько законопроектов по легализации азартных игр в Украине. Накануне глава президентской фракции в парламенте Давид Арахамия предположил, что уже 17 декабря Рада может рассмотреть одну из таких инициатив. Впрочем, самым интересным является то, что большинство украинцев выступает против легализации игорного бизнеса.

      Об этом свидетельствуют данные, полученные в результате социологического исследования. Его провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

      Актуально: Легализация игорного бизнеса: сколько получит бюджет и за чьи деньги будут лечить игроманов

      Так, на вопрос "поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?", 56% опрошенных ответили "полностью не поддерживаю". Еще 19% поддерживают такую легализацию при условии создания специальных игровых зон на территории Украины

      Лишь 18% респондентов полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса.

      Вместе с тем, большинство украинцев считают, что в условиях запрета игорного бизнеса, все же стоит легализовать деятельность лотерей. Так думает 49,7% опрошенных.

      Поддерживают ли украинцы легализацию игорного бизнеса в Украине:

      • Полностью поддерживают – 17,8%;
      • Поддерживают, если для этого будут отведены специальные игровые зоны – 19,4%;
      • Полностью не поддерживают – 56,1%;
      • Затрудняюсь ответить – 6,7%.

      Какие именно игры могут быть легально разрешены в Украине:

      • Лотереи – считают 49,7% опрошенных;
      • Букмекерские ставки – 22,1%;
      • Казино – 18,7%;
      • Интернет-казино – 9,5%;
      • Игра в карты на деньги – 6,9%;
      • Одна из них – 36,7%;
      • Затрудняюсь ответить – 7,6%.

      То, что президент Зеленский одобряет легализацию игорного бизнеса негативно оценивают более 52% украинцев.

      Внимание! В опросе приняло участие 2043 респондента. Его проводили с 19 ноября по 13 декабря на всей территории Украины, кроме отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Верховная Рада Азартные игры Социологическое исследование
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