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      Легализация игорного бизнеса: сколько получит бюджет и за чьи деньги будут лечить игроманов

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      Легализация игорного бизнеса / Коллаж 24 канала

      В Украине игорный бизнес запрещен. Однако подпольные казино действуют. По подсчетам экспертов, объем теневого рынка – более 1 миллиарда гривен. Как государство собирается легализовать этот бизнес – узнавала журналистка 24 канала.

      Выгодный запрет

      Запрет игорного бизнеса действует в Украине с 15 мая 2009 года. За нарушение закона – штраф 8 000 минимальных заработных плат с конфискацией оборудования.

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      Правда, законодатели все же разрешили работать лотереям. Тогда многие игроки рынка продолжили деятельность, но под измененными вывесками – "лотерея" и "интернет-клубы".

      С 2009 года такое понятие как игорный бизнес – вне закона. Официально в Украине действует только лото. Правда, фактически игорные заведения работают,
      – говорит глава совета Института налоговых реформ Елена Хотенко.

      По подсчетам общественных организаций, сейчас в Украине работает около 30 тысяч (!) мест, где можно нелегально играть. Речь идет о незаконных залах онлайн-казино, vip-казино, лото, залах игровых автоматов и тому подобное. Официально работает только 5 тысяч участников рынка. Таким образом, теневой игорный бизнес процветает с немалым оборотом средств за год.

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       Игорный бизнес в ближайшее время легализуют / Фото unsplash.com

      Минимум 1 миллиард долларов в год – такой денежный оборот этого рынка. Аналогичную цифру в свое время озвучивал и экс-министр финансов Александр Данилюк. Это по минимальным подсчетам. Думаю, эта сумма значительно больше,
      – рассказывает бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета, эксперт по вопросам легализации игорного бизнеса Агия Загребельская.

      Сообразительные бизнесмены назвали онлайн-казино "мгновенной лотереей". Найти место, где в нее можно поиграть, – крайне легко. Такие лотереи дислоцируются во всех людных местах украинских городов и городков. Назвав казино – лотереей, дельцы фактически узаконили свой нелегальный бизнес.

      Тем временем, рулетка, блэк-джек все еще за пределами закона. Однако ценители таких развлечений без проблем могут найти места, где можно порадовать свою слабость. Правда, это будет стоить значительно больше, ведь речь идет о закрытых клубах – попасть в них можно только через знакомых. Такие клубы традиционно посещают состоятельные люди.

      К теме: Законопроект о легализации игорного бизнеса: кто будет в выигрыше

      Ну а те, кто притаился в ожидании легализации этого вида бизнеса, с нетерпением ждут закон, который депутаты должны принять на текущей сессии Верховной Рады. Вероятность того, что игорный бизнес в ближайшее время выведут из тени, – очень высокая.

      Игорный бизнес точно в следующем году будет работать в рамках закона. В бюджет поступление от этого вида деятельности уже заложено,
       отмечает Елена Хотенко.

      Почему Украине нужно легализовать игорный бизнес, смотрите здесь:

      Кабинет министров разработал и подал на рассмотрение в ВР свой законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и осуществлению азартных игр". Этим законопроектом предусматривается создание специального органа по контролю игорного бизнеса. Причем, этот орган не только будет контролировать все виды деятельности в сфере азартных игр, но и будет выдавать лицензии.

      Что меняет закон

      Правительственный законопроект предусматривает введение специальных игорных зон для работы казино и залов игровых автоматов. То есть казино могут размещаться лишь в пятизвездочных отелях, а игровые автоматы – в трехзвездочных. В то же время, проектом закона вводится принцип "ответственной игры", который предусматривает "внедрение мер для предупреждения и минимизации негативных последствий", в частности, создает механизмы борьбы с игровой зависимостью.

      Видео: Во Львове журналисты отправились в рейд по игровым автоматам

      Елена Хотенко объясняет, что альтернативным (2285-2) законопроектом вводится спецфонд, направленный на социальную защиту тех, кто страдает лудоманией (игровой зависимостью). В этот спецфонд от деятельности игорного бизнеса будут отчисляться деньги на лечение лудоманов.

      В законопроекте прописана новая система лицензирования этой деятельности. Согласно ей, предусматривается выдача ограниченного количества лицензий, дифференцированный размер платы за них (в зависимости от вида азартной игры, количества оборудования, расположения заведения). Стоимость лицензии будет определяться по результатам электронных аукционов.

      Также предусматривается создание специальной комиссии, которая будет выдавать лицензии и осуществлять контроль за деятельностью участников этого рынка. Эта комиссия и будет органом регулирования и контроля.

      В правительственном законопроекте предусматривается монополия, которая не решает вопрос легализации. По моему мнению, законопроект лишь частично выводит игорный бизнес из тени, – убеждена Елена Хотенко.

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      Некоторые виды игорного бизнеса могут спровоцировать зависимость / Фото unsplash.com

      Однако, сейчас есть еще семь альтернативных законопроектов. К примеру, в законопроекте 2285-2 прописаны нормы, согласно которым поступления в бюджет могут составить не менее 9 миллиардов, а когда бизнес вполне заработает, то они смогут пополнить государственную казну примерно на 40 миллиардов гривен. Зато правительственный проект предусматривает поступления в бюджет в размере 3 миллиардов гривен. Имеется в виду, поступление от продажи лицензии на игорную деятельность.

      Агия Загребельская считает, что правительственный законопроект позволяет одним видам азартных игр маскироваться под другие. Прежде всего, речь идет об игровых автоматах. Они являются наиболее опасным для здоровья населения видом игорного бизнеса. Этот законопроект описывает другие виды бизнеса таким образом, что лотереи и букмекерская деятельность могут маскироваться под игровые автоматы.

      Это та проблема, которую мы имеем сегодня: лотерейные билеты маскируются под игровые автоматы. Итак, проблема не решается. Это плохо: лотереи и букмекерская деятельность не являются такими уж опасными видами бизнеса,
       резюмирует Загребельская.

      Неожиданная статистика: Сколько процентов украинцев против легализации игорного бизнеса

      Лотереи не могут вызвать зависимость. Во многих странах в лотерею играют целыми семьями. Букмекерство тоже не такой вредный вид игорного бизнеса – по сравнению с казино и игровыми автоматами.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Бизнес Законодательство Публикации Статьи Азартные игры Бюджет 2020
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