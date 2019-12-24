Случилось чудо, – Садовый о закрытии игорного бизнеса
С 20 декабря в Украине на государственном уровне начали борьбу с нелегальным игорным бизнесом. Начали массово закрывать все заведения.
Это в прямом эфире 24 канала прокомментировал городской голова Львова Андрей Садовый, который отметил, что работает правоохранительная система.
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"И у меня ощущение, что порядка будет больше. Тот самый пример с игральными автоматами – случилось чудо. В один день их все закрыли", – добавил политик.
Вопрос, они не повылазят, как грибы, потому что это же все связано – криминал, полиция, силовые структуры. Они всегда имеют свой баланс. А Зеленский, я так понимаю, этот баланс должен поломать и внедрить новых людей,
– заявил Садовый.
За 4 дня с момента запрета игорных заведений правоохранители прекратили деятельность 5 тысяч 300 таких учреждений и открыли 25 уголовных производств за различные нарушения.
Что еще известно о борьбе с нелегальным игорным бизнесом?
С самого утра пятницы, 20 декабря, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров. На нем как раз решался вопрос борьбы с нелегальным игорным бизнесом.
По результатам заседания Гончарук заявил, что с ними будет покончено. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов.
Зато правоохранители начали борьбу с нелегальным игорным бизнесом еще в ночь на 20 декабря – СБУ накрыла 43 нелегальные заведения в 6 городах Украины. После игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.
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