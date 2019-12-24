19:59
24 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров ушел в UFC. Россия – для грустных
      Вєсті Кремля
      23:26, 23 декабря
      Вести.UA: Спонсорская помощь "Слугам народа". Новые перлы от Тищенко
      Вєсті.UA
      22:04, 23 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Случилось чудо, – Садовый о закрытии игорного бизнеса

      222 Читати новину українською
      Андрей Садовый / 24 канал

      С 20 декабря в Украине на государственном уровне начали борьбу с нелегальным игорным бизнесом. Начали массово закрывать все заведения.

      Это в прямом эфире 24 канала прокомментировал городской голова Львова Андрей Садовый, который отметил, что работает правоохранительная система.

      Важно! Правительство закрывает игорные заведения: все, что известно

      "И у меня ощущение, что порядка будет больше. Тот самый пример с игральными автоматами – случилось чудо. В один день их все закрыли", – добавил политик.

      Вопрос, они не повылазят, как грибы, потому что это же все связано – криминал, полиция, силовые структуры. Они всегда имеют свой баланс. А Зеленский, я так понимаю, этот баланс должен поломать и внедрить новых людей,
      – заявил Садовый.

      За 4 дня с момента запрета игорных заведений правоохранители прекратили деятельность 5 тысяч 300 таких учреждений и открыли 25 уголовных производств за различные нарушения.

      Что еще известно о борьбе с нелегальным игорным бизнесом?
      С самого утра пятницы, 20 декабря, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров. На нем как раз решался вопрос борьбы с нелегальным игорным бизнесом.

      По результатам заседания Гончарук заявил, что с ними будет покончено. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов.

      Зато правоохранители начали борьбу с нелегальным игорным бизнесом еще в ночь на 20 декабря – СБУ накрыла 43 нелегальные заведения в 6 городах Украины. После игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.

      Поздравления с Новым годом 2020 для коллег в прозе и стихах
      сегодня
      63253
      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Андрей Садовой Игорный бизнес
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Олимпийская надежда Магучих и 13-летний чемпион Середа: спортивные открытия Украины в 2019 году
      Вісент Луїс 25
      сегодня , 17:05 Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса
      Юрій Бутусов 1705
      сегодня , 16:30 Металобрухт РФ: як насправді виглядає "величний" флот російської армії
      Михайло Макарук 363
      сегодня , 16:00 Что такое TikTok: почему он так популярен и как работает приложение
      Михайло Года 137
      сегодня , 15:30 Конфлікт через землю не стосується простих людей: як політики відстоюють свої інтереси
      Дмитро Гнап 103
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук