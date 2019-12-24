Сталося чудо, – Садовий про закриття грального бізнесу

З 20 грудня в Україні на державному рівні почали боротьбу нелегальним гральним бізнесом. Почали масово закривати всі заклади.

Це в прямому ефірі 24 каналу прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий, який зазначив, що працює правоохоронна система.

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"І в мене відчуття, що порядку буде більше. Той самий приклад з гральними автоматами – сталося чудо. В один день їх всіх закрили", – додав політик.

Питання, чи вони не повилазять, як гриби, тому що це ж все пов’язано – кримінал, поліція, та силові структури. Вони завжди мають свій баланс. А Зеленський, я так розумію, цей баланс має поламати і впровадити нових людей,

– заявив Садовий.

За 4 дні з моменту заборони гральних закладів правоохоронці припинили діяльність 5 тисяч 300 таких установ та відкрили 25 кримінальних проваджень через різні порушення.

Що ще відомо про боротьбу з нелегальним гральним бізнесом?З самого ранку п'ятниці, 20 грудня, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабінету міністрів. На ньому саме вирішувалося питання боротьби з нелегальним гральним бізнесом.



За результатами засідання Гончарук заявив, що з ними буде покінчено. Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади буде закрито з 16 години.



Натомість правоохоронці розпочали боротьбу з нелегальним гральним бізнесом ще у ніч на 20 грудня – СБУ накрила 43 нелегальні заклади у 6 містах України. Опісля гральні заклади почали закривати у всіх регіонах країни.