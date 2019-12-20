13:57
20 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar покер
      more
      ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін відбудовує Сирію заради Лаврова. Залякування від Росії
      Вєсті Кремля
      21:08, 19 грудня
      Вєсті.UA: Справжня сенсація від Тимошенко. Ілля Кива знайшов себе
      Вєсті.UA
      20:38, 19 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Всі гральні заклади в Україні мають бути зачинені через кілька годин

      4646 Читать новость на русском
      Поліція дала гральним закладом кілька годин, щоб припинити роботу / zaxid.net

      Глава МВС Арсен Аваков доручив поліції припинити роботу всіх гральних закладів в Україні до 16:00 20 грудня. Це доручення в межах постанови Кабміну про боротьбу з гральним бізнесом, схвалену цього ж дня на засіданні уряду.

      "Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та гральні заклади повинні бути зачиненими. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня, відповідно до постанови КМУ, припинити функціонування гральних закладів", – цитує Авакова прсслужба МВС.

      Важливо: Кабмін заборонив гральний бізнес під виглядом лотерей

      Водночас у поліції повідомили, що в ніч проти 20 грудня правоохоронці припинили діяльність 152 гральних закладів, які вважалися незаконними. З них вилучили майна на 46 мільйонів гривень.

      Тепер всі державні лотереї не матимуть права використовувати свої електронні системи. Тож необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів та ДСР на місцях. Ці групи повинні протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес, заявив голова департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Околіт.

      Яка зараз ситуація з гральним бізнесом в Україні

      20 грудня Кабмін ухвалив рішення, яке заборонить займатися гральним бізнесом під прикриттям державних лотерей. Згодом відповідна постанова з'явилася на сайті уряду.

      Напередодні Рада спробувала проголосувати за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні. Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам забракло голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання.

      Дізнайтеся як українці ставляться до легалізації грального бізнесу 

      Красиві чоловічі стрижки: підбірка найкращих зачісок на будь-який вибір
      сьогодні
      7819
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Поліція Гральний бізнес Бізнес
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:38 Топ-100 найвпливовіших українців – рейтинг журналу "Фокус": інфографіка
      Анастасія Зазуляк 1418
      сьогодні , 13:00 Гучні ігрові провали 2019 року: рейтинг Техно 24
      Михайло Года 205
      сьогодні , 12:28 Парад лжи. Путин снова утверждать что "нас там нет"
      Злой Одессит 252
      сьогодні , 11:15 Таємна конфедерація: кому потрібен союз Росії та Білорусі
      Ярослав Голобородько 8299
      сьогодні , 10:00 Найкращі книжки 2019 року, які варті уваги
      Євгенія Мазур 666
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук