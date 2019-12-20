Всі гральні заклади в Україні мають бути зачинені через кілька годин

Глава МВС Арсен Аваков доручив поліції припинити роботу всіх гральних закладів в Україні до 16:00 20 грудня. Це доручення в межах постанови Кабміну про боротьбу з гральним бізнесом, схвалену цього ж дня на засіданні уряду.

"Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та гральні заклади повинні бути зачиненими. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня, відповідно до постанови КМУ, припинити функціонування гральних закладів", – цитує Авакова прсслужба МВС.

Важливо: Кабмін заборонив гральний бізнес під виглядом лотерей

Водночас у поліції повідомили, що в ніч проти 20 грудня правоохоронці припинили діяльність 152 гральних закладів, які вважалися незаконними. З них вилучили майна на 46 мільйонів гривень.

Тепер всі державні лотереї не матимуть права використовувати свої електронні системи. Тож необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів та ДСР на місцях. Ці групи повинні протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес, заявив голова департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Околіт.

Яка зараз ситуація з гральним бізнесом в Україні

20 грудня Кабмін ухвалив рішення, яке заборонить займатися гральним бізнесом під прикриттям державних лотерей. Згодом відповідна постанова з'явилася на сайті уряду.

Напередодні Рада спробувала проголосувати за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні. Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам забракло голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання.

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