Уряд закриває гральні заклади: хто і чому потрапив під приціл

Уряд розпочав активну боротьбу з незаконним гральним бізнесом. В ніч на 20 грудня поліція закрила понад 150 закладів по Україні та вилучила обладнання на 46 мільйонів гривень.

Чому саме зараз почали боротьбу з гральним бізнесом – з'ясовує журналістка 24 каналу.

Урядова заборона

За підрахунками громадських організацій, наразі в Україні працює приблизно 30 тисяч місць, де можна нелегально грати. Йдеться про незаконні зали онлайн-казино, vip-казино, лото, зали гральних автоматів тощо.

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На переконання експертки з питань легалізації грального бізнесу Агії Загребельської грошовий обіг на цьому ринку наразі складає 1 мільярд доларів на рік. Тож, тіньовий гральний бізнес непогано почувається при діючій з 2009 року забороні.

В Україні офіційно працює лише три оператори державних лотерей. Однак це не заважає десяткам сотень закладів по всій країні здійснювати гральну діяльність, заборонену законом, прикриваючись лотереями,

– наголошує прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Аби працювати на "сірому" ринку ці заклади укладають з операторами держлотерей договори на розповсюдження. Прикриваючись цими договорами, на території закладу вони встановлюють "гральні автомати", які заборонені законом.



Гральні салони масово закривають / https://unsplash.com

На засіданні Кабміну 19 грудня уряд вирішив прикрити ці схеми. Задля боротьби з нелегалами, уряд прийняв постанову, якою, скасував деякі положення наказу Комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року про заборону грального бізнесу в Україні.

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Водночас, Олексій Гончарук дав доручення Нацполіції від 20 грудня почати масову перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А ДФС організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей". Таким чином, від 20 грудня всі гральні заклади припиняють функціонування.

Гральний бізнес "зачищають"

Після вказівки уряду, поліція дуже швидко взялась до роботи із зачищення вулиць міст і містечок від представників грального бізнесу. До речі, багато хто висловлював думку, що закривали нелегалів ті, хто ще день тому не бачив або вперто не бажав бачити, як заборонені заклади працюють. Про "високий" рівень підтримки нелегального грального бізнесу казали й журналісти-розслідувачі програми "Наші гроші". За інформацією розслідувачів цей бізнес ймовірно пов'язаний із командою п'ятого президента. Припущення про цей зв'язок з'явилися наприкінці 2015 року, коли в офісі "Української національної лотереї" журналісти побачили одного з народних депутатів від "Блоку Петра Порошенка".

Проте, ніч з 19 на 20 грудня 2019 року здивувала багатьох представників нелегального бізнесу.

Як розповів начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Околіт, лише за ніч з 19 на 20 грудня поліція припинила діяльність 152 різноманітних об’єктів грального бізнесу, які вважалися незаконними. Під час рейду було вилучено спецобладнання, загальною вартістю – 46 мільйонів гривень.

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Околіт повідомив, що вночі з 19 на 20 грудня спеціалісти ДСР відпрацювали лише ті гральні заклади, які вважалися незаконними.

"Після рішення Кабміну будуть скасовані електронні системи. Тепер всі держлотереї позбавляються можливості використовувати свої електронні системи, тому необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів та ДСР на місцях, які повинні протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес", – сказав Володимир Околіт.

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Таку активність економіст Сергій Фурса пояснює тим, що напередодні парламент не підтримав урядовий законопроєкт щодо грального бізнесу.

В Раді не змогли ухвалити закон, тоді вони вирішили продемонструвати – ви нам заважаєте, тоді самі до нас прийдете і проситимете аби ми щось ухвалили. Як наслідок, такі жорсткі заходи,

– зазначає Фурса.

Економіст зауважує, що не є секретом, що поліція була в долі, тому й закривала очі на діяльність цих закладів. Проте наразі їм наказано закривати ці заклади тому в них немає виходу і доведеться зачиняти. Чим це все закінчиться – питання.

Як працюють нелегальні гральні заклади, дізнались журналісти:

Голова ради Інституту податкових реформ, Віце-президент Асоціації платників податків Олена Хотенко додає, що вже багато років під вивіскою державна лотерея працюють гральні заклади, тому ця ситуація мала б статись. У відповіді на питання – чому зараз, експертка погоджується з Сергієм Фурсою, що ці події пов'язані із провалом голосування за закон про гральний бізнес.

Альтернативні законопроєкти

На розгляд парламенту було винесено кілька законопроєктів: один – від уряду та 7 альтернативних. Вони пропонували різні шляхи вирішення цієї проблеми – заборонити або взяти цей вид бізнесу під контроль і врегулювати його. Проте Рада нічого не ухвалила. Хоч до урядового законопроєкту, який і виносили на голосування 19 грудня, у експертів було чимало зауважень.

Це був саме той законопроєкт, який не вирішував цю проблему, навпаки монополізував ринок. Тобто бізнес "заганявся" в тінь. Ринок є, потреба його врегулювати теж. В будь-якому разі, необхідно ухвалювати закони, які вирішать це завдання,

– наголошує Олена Хотенко.

Натомість, до розпорядження уряду експерт ставиться критично. Олена Хотенко переконана, що таким чином не вдасться закрити цей бізнес: в Україні понад 16 тисяч гральних апаратів, тіньовий обіг сектору сягає мільярдів, тому він не закриється, а "сховається" в підвалах чи ще десь, лише приберуть яскраві вивіски, збільшать виплати "криші". Щоб організувати нелегальний бізнес потрібно лише кілка комп'ютерів та невеличке приміщення. Вартість цих витрат окупиться дуже швидко, бо грошовий обіг грального залу суттєвий. Так, прийде поліція, вилучить комп'ютери, а вони наступного дня куплять нові. Цей бізнес буде, бо є ринок.

Гральний бізнес має приносити гроші в бюджет / Фото https://unsplash.com/

"Чим більше щось забороняють, тим сильніше у людей бажання долучитись до забороненого. Питання з забороною можна вирішити лише взявши під контроль держави цей бізнес та стандартизацією обладнання, легальною сплатою податків тощо", – резюмує Олена Хотенко.

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець висловив кардинально іншу думку.

"Всім, хто ставить під сумнів право влади на силу, це буде неочікуваним уроком. Важким, болючим, але важливим. Ми мали намір запровадити чіткі та прозорі правила, єдині для всіх, але лобісти тіньового грального ринку вирішили, що вони сильніші і зроблять так, як звикли. Ну що ж. Ми закриваємо усі гральні салони в усій країні", – сказав Мотовиловець.

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Вірогідніше за все закон, який регулюватиме діяльність грального бізнесу все ж ухвалять. Проте постає питання – в якій саме редакції. Ну а як він працюватиме – покаже життя.