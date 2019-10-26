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      Легалізація грального бізнесу: Маркарова розповіла, який дохід отримає Україна

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      Легалізація грального бізнесу принесе Україні від 5 до 9 мільярдів гривень
      Легалізація грального бізнесу принесе Україні від 5 до 9 мільярдів гривень / Ілюстративне фото

      Дохід від грального бізнесу в Україні може сягнути 5-9 мільярдів гривень. Відповідний законопроєкт про його легалізацію доопрацьований і вже переданий у Верховну Раду.

      До того ж, доходи від легалізації грального бізнесу може бути закладено в держбюджет на 2020 рік, сказала міністерка фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю Lb.ua.

      Читайте також: Зеленський пояснив, чому хоче легалізувати гральний бізнес

      "Законопроєкт про гральний бізнес доопрацьований і переданий у Верховну Раду. Це ж стосується і законопроєкту про легалізацію видобутку бурштину. Це реалістичні доходи, які можуть бути закладені в проєкті бюджету", – сказала чиновниця.

      За словами очільниці Мінфіну, вирахувати точний дохід від ініціатив наразі важко. Проте, доходи від грального бізнесу можуть поповнити державний бюджет на кілька мільярдів.

      По гральному бізнесу все залежить від того, яка фінальна модель буде ухвалена. За нашими консервативними розрахунками, це 5-9 мільярдів гривень ресурсу, який може бути повноцінно мобілізований, якщо все запрацює,
      – резюмувала міністерка.

      До слова, прем'єр-міністр Олексій Гончарук сподівається, що легалізація грального бізнесу дозволить бюджету отримати додаткові 2-2,5 мільярди гривень.

      Що відомо про законопроєкт про легалізацію грального бізнесу?Цей законопроєкт доручив уряду розробити президент Володимир Зеленський у межах детінізації економіки. Гарант пояснив, що легалізація грального бізнесу допоможе прибрати з вулиць країни незаконні гральні заклади і дозволить побудувати нові готелі. Гроші від грального бізнесу планують спрямовувати на потреби освіти, медицини та спорту.

      18 жовтня Верховна Рада зареєструвала цей законопроєкт. Він передбачає, що азартні ігри будуть можливими виключно на території готелів. Для цього потрібно гральне обладнання з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

      Як українці ставляться до ідеї Зеленського легалізувати гральний бізнес:

      Як українці ставляться до ініціатив Зеленського
      Як українці ставляться до ініціатив Зеленського / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Гроші Новини України Законодавство Новини політики Верховна Рада Азартні ігри Бюджет Оксана Маркарова Міністерство фінансів України
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