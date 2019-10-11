Зеленський пояснив, чому хоче легалізувати гральний бізнес

Президент України Володимир Зеленський заявив, що легалізація грального бізнесу допоможе прибрати з вулиць країни незаконні гральні заклади і дозволить побудувати нові готелі.

"Ми скоротимо кількість людей, які витрачають свої останні гроші. Це здебільшого прості люди. Перший етап – казино в п'ятизіркових готелях, де на конкурсах дуже дорого буде продаватися ліцензія", – пояснив Зеленський важливість законопроєкту про легалізацію грального бізнесу під час пресмарафону 10 жовтня.

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За словами президента, в київських готелях, де будуть розміщені казино, повинно бути не менше 200 номерів, а готелях в інших регіонах країни – не менше 150 номерів. Зеленський наголосив, що в Україні є п'ятизіркові готелі, але вони занадто маленькі, щоб будувати там казино.

Ми хочемо прибрати з вулиць усю "гральну історію",

– наголосив глава держави, сказавши, що на вулицях деякі українці залишають свої останні гроші.

Зеленський також повідомив, що в законопроєкті про легалізацію грального бізнесу будуть вказані всі умови, яким повинні будуть відповідати казино. А гроші, які надходитимуть у державну казну з грального бізнесу, витрачатимуться на розвиток освіти, спорту і медицини.

"Наприклад, нам потрібно в цьому році будувати у школах спортивні майданчики і басейни. Давайте всі ці гроші за ліцензію (на гральний бізнес) віддамо на спорт", – запропонував президент.

Що відомо про законопроєкт про легалізацію грального бізнесу? Цей законопроєкт доручив уряду розробити сам Зеленський у межах детінізації економіки. Законопроєкт передбачає, що азартні ігри будуть можливими виключно на території готелів. Для цього потрібно гральне обладнання з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам. Кабмін сподівається, що легалізація грального бізнесу дозволить бюджету отримати додаткові 2-2,5 мільярда гривень.

Дивіться інфографіку про те, як українці ставляться до ідеї Зеленського легалізувати гральний бізнес: