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      Зеленський пояснив, чому хоче легалізувати гральний бізнес

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      Зеленський розповів про переваги легалізації грального бізнесу в Україні
      Зеленський розповів про переваги легалізації грального бізнесу в Україні / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що легалізація грального бізнесу допоможе прибрати з вулиць країни незаконні гральні заклади і дозволить побудувати нові готелі.

      "Ми скоротимо кількість людей, які витрачають свої останні гроші. Це здебільшого прості люди. Перший етап – казино в п'ятизіркових готелях, де на конкурсах дуже дорого буде продаватися ліцензія", – пояснив Зеленський важливість законопроєкту про легалізацію грального бізнесу під час пресмарафону 10 жовтня.

      Читайте також: Це не вирішує головну проблему, – Фурса про легалізацію грального бізнесу в готелях

      За словами президента, в київських готелях, де будуть розміщені казино, повинно бути не менше 200 номерів, а готелях в інших регіонах країни – не менше 150 номерів. Зеленський наголосив, що в Україні є п'ятизіркові готелі, але вони занадто маленькі, щоб будувати там казино.

      Ми хочемо прибрати з вулиць усю "гральну історію",
      – наголосив глава держави, сказавши, що на вулицях деякі українці залишають свої останні гроші.

      Зеленський також повідомив, що в законопроєкті про легалізацію грального бізнесу будуть вказані всі умови, яким повинні будуть відповідати казино. А гроші, які надходитимуть у державну казну з грального бізнесу, витрачатимуться на розвиток освіти, спорту і медицини.

      "Наприклад, нам потрібно в цьому році будувати у школах спортивні майданчики і басейни. Давайте всі ці гроші за ліцензію (на гральний бізнес) віддамо на спорт", – запропонував президент.

      Що відомо про законопроєкт про легалізацію грального бізнесу? Цей законопроєкт доручив уряду розробити сам Зеленський у межах детінізації економіки. Законопроєкт передбачає, що азартні ігри будуть можливими виключно на території готелів. Для цього потрібно гральне обладнання з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам. Кабмін сподівається, що легалізація грального бізнесу дозволить бюджету отримати додаткові 2-2,5 мільярда гривень.

      Дивіться інфографіку про те, як українці ставляться до ідеї Зеленського легалізувати гральний бізнес:

      гральний бізнес ставлення українців інфографіка

      blog_ava
      Пресмарафон Зеленського: повне 14-годинне відео
      10 жовтня
      5817
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Новини України Пресмарафон Зеленського Азартні ігри Законодавство
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