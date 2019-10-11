Зеленский объяснил, почему хочет легализовать игорный бизнес

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что легализация игорного бизнеса поможет убрать с улиц страны незаконные игорные заведения и позволит построить новые гостиницы.

"Мы сократим количество людей, которые тратят свои последние деньги. Это в основном простые люди. Первый этап – казино в пятизвездочных отелях, где на конкурсах очень дорого будет продаваться лицензия", – объяснил Зеленский важность законопроекта о легализации игорного бизнеса при пресс-марафону 10 октября.

Читайте также: Это не решает главную проблему – Фурса о легализации игорного бизнеса в отелях

По словам президента, в киевских гостиницах, где будут размещены казино, должно быть не менее 200 номеров, а гостиницах в других регионах страны – не менее 150 номеров. Зеленский отметил, что в Украине есть пятизвездочные отели, но они слишком маленькие, чтобы строить там казино.

Мы хотим убрать с улиц всю "игровую историю",

– отметил глава государства, сказав, что на улицах некоторые украинцы оставляют свои последние деньги.

Зеленский также сообщил, что в законопроекте о легализации игорного бизнеса будут указаны все условия, которым должны будут соответствовать казино. А деньги, которые будут поступать в государственную казну с игорного бизнеса, будут тратиться на развитие образования, спорта и медицины.

"Например, нам нужно в этом году строить в школах спортивные площадки и бассейны. Давайте все эти деньги за лицензию (на игорный бизнес) отдадим на спорт", – предложил президент.

Что известно о законопроект о легализации игорного бизнеса?

Этот законопроект поручил правительству разработать сам Зеленский в пределах детенизации экономики. Законопроект предусматривает, что азартные игры будут возможны только на территории отелей. Для этого нужно игровое оборудование с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам. Кабмин надеется, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить дополнительные 2-2,5 миллиарда гривен.

Смотрите инфографику о том, как украинцы относятся к идее Зеленского легализовать игорный бизнес: