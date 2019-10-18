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      Рада зареєструвала законопроєкт, що дозволяє роботу казино у 5-зіркових готелях

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      Законопроєкт про азартні ігри розглянуть у Верховній Раді
      Законопроєкт про азартні ігри розглянуть у Верховній Раді / Ілюстративне фото Shutterstock

      Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабінетом міністрів України законопроєкт про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

      Актуально: Зеленський пояснив, чому хоче легалізувати гральний бізнес

      Уряд пропонує ввести обмеження кількості ліцензій, гральних закладів і грального обладнання, а також встановити вимогу щодо розміщення гральних закладів винятково на території готелів:

      – класу 3-5 зірки – для залів ігрових автоматів 

      – класу 5 зірок – для казино.

      Пропозиції уряду: 

      – обов'язкова верифікацію гравців при прийомі ставок / виплати виграшів

      – реєстрації виграшів у "Системі онлайн-моніторингу", що адмініструється податковою службою

      – обов'язкова сертифікація грального обладнання для проведення азартних ігор за міжнародними стандартами.

      – посилення фінансової та кримінальної відповідальності за діяльність у сфері азартних ігор без ліцензії.

      – обов'язковість цільового спрямування платежів за ліцензії у сфері азартних ігор на розвиток спорту, медицини та культури в Україні.

      У Кабміні очікують, що легалізація грального бізнесу дозволить бюджету отримати до 5 мільярдів гривень. Остаточні цифри очікуваних надходжень до бюджету будуть залежати від того, у якій редакції депутати приймуть закон.

      Цікава думка: Це не вирішує головну проблему, – Фурса про легалізацію грального бізнесу в готелях

      Що відомо про гральний бізнес в Україні?

      З 2009 року в Україні діє закон "Про заборону грального бізнесу в Україні". На початку серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні легалізують азартні ігри, зокрема, дозволять відкривати казино у п'ятизіркових готелях.

      На пресмарафоні 10 жовтня Зеленський допустив безкоштовну передачу ліцензій на гральний бізнес із перспективою будівництва нового готелю або передачу їх за нижчою ціною, якщо готель розширить номерний фонд. Він також зазначив, що кошти від продажу ліцензій повинні піти на спорт, медицину або освіту.

      Кабмін підготував законопроект про легалізацію грального бізнесу, що регулює лотереї, букмекерські контори, покер, казино та гральні автомати. При цьому уряд планує створити спеціальний орган – комісію щодо розвитку та регулювання азартних ігор, яку має координувати уряд. Передбачається система онлайн-контролю за ігровим обладнанням на базі Державної податкової служби. При цьому законопроект передбачає ідентифікацію гравців за паспортними даними та ідентифікаційним кодом.

      Дивіться інфографіку про те, як українці ставляться до ідеї Зеленського легалізувати гральний бізнес:

      гральний бізнес ставлення українців інфографіка

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Верховна Рада Азартні ігри Бізнес Законодавство Кабінет Міністрів України
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