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      Рада зарегистрировала законопроект, позволяющий работу казино в 5-звездочных отелях

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      Законопроект об азартных играх рассмотрят в Верховной Раде
      Законопроект об азартных играх рассмотрят в Верховной Раде / Иллюстративное фото Shutterstock

      Верховная Рада зарегистрировала разработанный Кабинетом министров Украины законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

      Актуально: Зеленский объяснил, почему хочет легализовать игорный бизнес

      Правительство предлагает ввести ограничение количества лицензий, игорных заведений и игорного оборудования, а также установить требования по размещению игорных заведений исключительно на территории отелей:

      – класса 3-5 звезды – для залов игровых автоматов

      – класса 5 звезд – для казино.

      Предложения правительства:

      – обязательная верификация игроков при приеме ставок / выплаты выигрышей

      – регистрации выигрышей в "системе онлайн-мониторинга", администрируемой налоговой службой

      – обязательная сертификация игорного оборудования для проведения азартных игр по международным стандартам.

      – усиление финансовой и уголовной ответственности за деятельность в сфере азартных игр без лицензии.

      – обязательность целевого направления платежей за лицензии в сфере азартных игр на развитие спорта, медицины и культуры в Украине.

      В Кабмине ожидают, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить до 5 миллиардов гривен. Окончательные цифры ожидаемых поступлений в бюджет будут зависеть от того, в какой редакции депутаты примут закон.

      Интересная мысль: Это не решает главную проблему, – Фурса о легализации игорного бизнеса в отелях

      Что известно об игорном бизнесе в Украине?

      С 2009 года в Украине действует закон "О запрете игорного бизнеса в Украине". В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине легализуют азартные игры, в частности, разрешат открывать казино в пятизвездочных отелях.

      На пресс-марафоне 10 октября Зеленский допустил бесплатную передачу лицензий на игорный бизнес с перспективой строительства нового отеля или передачу их по более низкой цене, если отель расширит номерной фонд. Он также отметил, что средства от продажи лицензий должны пойти на спорт, медицину или образование.

      Кабмин подготовил законопроект о легализации игорного бизнеса, который регулирует лотереи, букмекерские конторы, покер, казино и игровые автоматы. При этом правительство планирует создать специальный орган – комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которую должно координировать правительство. Предусматривается система онлайн-контроля за игровым оборудованием на базе Государственной налоговой службы. При этом законопроект предусматривает идентификацию игроков по паспортным данным и идентификационному коду.

      Смотрите инфографику о том, как украинцы относятся к идее Зеленского легализовать игорный бизнес:

      гральний бізнес ставлення українців інфографіка

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Кабинет Министров Украины Бизнес Азартные игры Законодательство
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