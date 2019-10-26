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      Легализация игорного бизнеса: Маркарова рассказала, какой доход получит Украина

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      Легализация игорного бизнеса принесет Украине от 5 до 9 миллиардов гривен
      Легализация игорного бизнеса принесет Украине от 5 до 9 миллиардов гривен / Иллюстративное фото

      Доход от игорного бизнеса в Украине может составить 5-9 миллиардов гривен. Соответствующий законопроект о его легализации доработан и уже передан в Верховную Раду.

      К тому же, доходы от легализации игорного бизнеса могут быть заложены в госбюджет на 2020 год, сказала министр финансов Оксана Маркарова в интервью Lb.ua.

      Читайте также: Зеленский объяснил, почему хочет легализовать игорный бизнес

      "Законопроект об игорном бизнесе доработан и передан в Верховную Раду. Это же касается и законопроекта о легализации добычи янтаря. Это реалистичные доходы, которые могут быть заложены в проекте бюджета", – сказала чиновница.

      По словам главы Минфина, высчитать точный доход от инициатив пока трудно. Однако, доходы от игорного бизнеса могут пополнить государственный бюджет на несколько миллиардов.

      По игорному бизнесу все зависит от того, какова финальная модель будет принята. По нашим консервативным расчетам, это 5-9 миллиардов гривен ресурса, который может быть полноценно мобилизован, если все заработает,
      – резюмировала министр.

      К слову, премьер-министр Алексей Гончарук надеется, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить дополнительные 2-2,5 миллиарда гривен.

      Что известно о законопроекте о легализации игорного бизнеса?Этот законопроект поручил правительству разработать президент Владимир Зеленский в рамках детенизации экономики. Гарант пояснил, что легализация игорного бизнеса поможет убрать с улиц страны незаконные игорные заведения и позволит построить новые гостиницы. Деньги от игорного бизнеса планируют направлять на нужды образования, медицины и спорта.

      18 октября Верховная Рада зарегистрировала этот законопроект. Он предполагает, что азартные игры будут возможными исключительно на территории отелей. Для этого нужно игровое оборудование с использованием программного обеспечения, которое отвечает международным стандартам.

      Как украинцы относятся к идее Зеленского легализовать игорный бизнес:

      Як українці ставляться до ініціатив Зеленського
      Как украинцы относятся к инициативам Зеленского / Инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Верховная Рада Законодательство Министерство финансов Украины Оксана Маркарова Бюджет Деньги Азартные игры Новости Украины Новости политики
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