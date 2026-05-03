Журналист-расследователь 24 Канала Марьян Чупак рассказал, под каким влиянием находятся дети на оккупированных территориях. Он отметил методы, к которым прибегают пропагандисты, чтобы "перепрограммировать" молодое поколение.

Смотрите также Школа пропаганды․ Как Россия воспитывает из украинских детей информационных солдат – расследование

Что такое "Юнармия" и как эта организация влияет на детей?

С момента оккупации украинских территорий россияне взялись за идеологическую работу в отношении украинских детей. Один из ярких примеров результата их "труда", история девочки Кати из оккупированного Геническа.

А когда ее город оккупировали россияне, вскоре Катя вступила в "Юнармию", стала юным корреспондентом и начала записывать пропагандистские видео в поддержку президента России.

"Юнармия" – эта система воспитания подростков, будущих солдат, которые будут осуществлять агрессию против других стран. Она была основана в 2016 году тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу с целью, чтобы из российских подростков и, в частности подростков с оккупированных территорий, выращивать солдат, которые пойдут воевать за российскую армию", – отметил журналист-расследователь.

Стоит знать. По информации начальника главного штаба "Юнармии" Владислава Головина, по состоянию на 2025 год около 12 тысяч детей со всей России, а также, вероятно, с оккупированных территорий, присоединились к российской армии.

В общем, по его словам, в "Юнармии" есть также пропагандистская программа "Юнкор", которая готовит не просто военных, а будущих Соловьевых, Симоньян, которые будут транслировать пропаганду Кремля.

Что стало толчком к расследованию журналистов?

Украинские журналисты 24 Канала, OCCRP, KibOrg провели большое расследование о деятельности "Юнармии" и ее влияния на детей и подростков. Работа над этой темой началась с того, что журналисты KibOrg получили определенные слитые документы, касающиеся медиафорума "Юнкор" в Москве. На это мероприятие собирали детей из разных регионов России, в частности, с оккупированных территорий.

Так мы получили списки детей, их имена, узнали о Кате, начали исследовать ее историю. Затем начали анализировать, чему учат детей на этом медиафоруме. Это были лекции с героями так называемой "СВО", которые рассказывали о том, как они прошли фронт и что нужно делать юным корреспондентам,

– отметил Чупак.

Также украинские журналисты исследовали закрытый видеокурс "Юнкора", к которому они получили доступ. "Наставники" юных корреспондентов повторяли нарративы российской пропаганды. Мол, они должны не уставать писать о героях так называемой "СВО", брать у них интервью. Также юным корреспондентам рассказывали о том, что они должны ориентироваться на российских военкоров.

Журналист-расследователь обратил внимание, что в материалах, которые готовят юнкоры распространен язык ненависти к украинцам. Ведь Россия учит детей, в частности с оккупированных территорий, быть пропагандистами. Они не просто создают сюжет на нейтральные темы, они записывают интервью с героями так называемой "СВО", их учат ненавидеть Украину и дискредитировать украинскую армию.

В частности, в нашем расследовании мы цитируем Марину с Херсонщины, которая писала, что "украинская армия – это чума, которую нужно стирать с лица земли". Ну, к сожалению, это не редкость, – подчеркнул он.