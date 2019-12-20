Правительство закрывает игорные заведения: кто и почему попал под прицел

Правительство начало активную борьбу с незаконным игорным бизнесом. В ночь на 20 декабря полиция закрыла более 150 заведений по Украине и изъяла оборудование на 46 миллионов гривен.

Почему именно сейчас начали борьбу с игорным бизнесом – выясняет журналистка 24 канала.

Правительственный запрет

По подсчетам общественных организаций, сейчас в Украине работает около 30 тысяч мест, где можно нелегально играть. Речь идет о незаконных залах онлайн-казино, vip-казино, лото, залах игровых автоматов и др.

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По убеждению эксперта по вопросам легализации игорного бизнеса Агии Загребельской денежный оборот на этом рынке сейчас составляет 1 миллиард долларов в год. Поэтому, теневой игорный бизнес неплохо чувствует себя при действующем с 2009 года запрете.

В Украине официально работает только три оператора государственных лотерей. Однако это не мешает десяткам сотен заведений по всей стране осуществлять игорную деятельность, запрещенную законом, прикрываясь лотереями,

– отмечает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Чтобы работать на "сером" рынке эти заведения заключают с операторами гослотерей договоры на распространение. Прикрываясь этими договорами, на территории заведения они устанавливают "игровые автоматы", которые запрещены законом.



Игровые салоны массово закрывают / https://unsplash.com

На заседании Кабмина 19 декабря правительство решило прикрыть эти схемы. Для борьбы с нелегалами, правительство приняло постановление, которым, отменил некоторые положения приказа Комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года о запрете игорного бизнеса в Украине.

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В то же время, Алексей Гончарук дал поручение Нацполиции от 20 декабря начать массовую проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей". Таким образом, от 20 декабря все игорные заведения прекращают функционирование.

Игорный бизнес "зачищают"

После указания правительства, полиция очень быстро взялась за работы по зачистке улиц городов и поселков от представителей игорного бизнеса. Кстати, многие высказывали мнение, что закрывали нелегалов те, кто еще день назад не видел или упорно не желал видеть, как запрещенные заведения работают. О "высоком" уровне поддержки нелегального игорного бизнеса говорили и журналисты-расследователи программы "Наши деньги". По информации расследователей этот бизнес вероятно связан с командой пятого президента. Предположение об этой связи появились в конце 2015 года, когда в офисе "Украинской национальной лотереи" журналисты увидели одного из народных депутатов от "Блока Петра Порошенко".

Однако, ночь с 19 на 20 декабря 2019 года удивила многих представителей нелегального бизнеса.

Как рассказал начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит, только за ночь с 19 на 20 декабря полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными. Во время рейда было изъято спецоборудование, общей стоимостью – 46 миллионов гривен.

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Околит сообщил, что в ночь с 19 на 20 декабря специалисты ДСР отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными.

"После решения Кабмина будут отменены электронные системы. Теперь все гослотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы, поэтому необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДСР на местах, которые должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес", – сказал Владимир Околит.

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Такую активность экономист Сергей Фурса объясняет тем, что накануне парламент не поддержал правительственный законопроект об игорном бизнесе.

В Раде не смогли принять закон, тогда они решили продемонстрировать – вы нам мешаете, тогда же к нам придете и просить чтобы мы что-то приняли. Как следствие, такие жесткие меры,

– отмечает Фурса.

Экономист отмечает, что не секрет, что полиция была в доле, поэтому и закрывала глаза на деятельность этих учреждений. Однако пока им предписано закрывать эти заведения поэтому у них нет выхода и придется закрывать. Чем это все закончится – вопрос.

Как работают нелегальные игорные заведения, узнали журналисты:

Глава совета Института налоговых реформ, Вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Елена Хотенко добавляет, что уже много лет под вывеской государственной лотереи работают игорные заведения, поэтому эта ситуация должна была случится. В ответе на вопрос – почему сейчас, эксперт соглашается с Сергеем Фурсой, что эти события связаны с провалом голосования за закон об игорном бизнесе.

Альтернативные законопроекты

На рассмотрение парламента было вынесено несколько законопроектов: один – от правительства и 7 альтернативных. Они предлагали различные пути решения этой проблемы – запретить или взять этот вид бизнеса под контроль и урегулировать его. Однако Рада ничего не приняла. Хотя к правительственному законопроекту, который и выносили на голосование 19 декабря, у экспертов было немало замечаний.

Это был именно тот законопроект, который не решал эту проблему, наоборот монополизировал рынок. То есть бизнес "загонялся" в тень. Рынок есть, потребность его урегулировать тоже. В любом случае, необходимо принимать законы, которые решат эту задачу,

– отмечает Елена Хотенко.

А вот к распоряжению правительства эксперт относится критически. Елена Хотенко убеждена, что таким образом удастся закрыть этот бизнес: в Украине более 16 тысяч игровых аппаратов, теневой оборот сектора насчитывает миллиарды, поэтому он не закроется, а "спрячется" в подвалах или еще где-то, только уберут яркие вывески, увеличат выплаты "крыше". Чтобы организовать нелегальный бизнес нужно только несколько компьютеров и небольшое помещение. Стоимость этих расходов окупится очень быстро, потому что денежный оборот игорного зала существенный. Да, придет полиция, заберет компьютеры, а они на следующий день купят новые. Этот бизнес будет, потому что есть рынок.

Игорный бизнес должен приносить деньги в бюджет / Фото https://unsplash.com/

"Чем больше что-то запрещают, тем сильнее у людей желание приобщиться к запретному. Вопрос с запретом можно решить только взяв под контроль государства этот бизнес и стандартизацией оборудования, легальной уплатой налогов и т.д.", – резюмирует Елена Хотенко.

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец выразил кардинально другое мнение.

"Всем, кто ставит под сомнение право власти на силу, это будет неожиданным уроком. Тяжелым, болезненным, но важным. Мы намеревались ввести четкие и прозрачные правила, единые для всех, но лоббисты теневого игорного рынка решили, что они сильнее и сделают так , как привыкли. Ну что же. Мы закрываем все игровые салоны по всей стране", – сказал Мотовиловець.

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Вероятнее всего закон, регулирующий деятельность игорного бизнеса все же примут. Однако возникает вопрос – в какой именно редакции. Ну, а как он будет работать – покажет жизнь.