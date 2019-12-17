Як українці ставляться до легалізації грального бізнесу: результати опитування

На розгляді парламенту є декілька законопроєктів щодо легалізації азартних ігор в Україні. Напередодні глава президентської фракції у парламенті Давид Арахамія припустив, що вже 17 грудня Рада може розглянути одну з таких ініціатив. Втім, найцікавішим є те, що більшість українців виступає проти легалізації грального бізнесу.

Про це свідчать дані, отримані в результаті соціологічного дослідження. Його провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Актуально: Легалізація грального бізнесу: скільки отримає бюджет і за чиї гроші лікуватимуть ігроманів

Так, на питання "Чи підтримуєте ви легалізацію грального бізнесу?", 56% опитаних відповіли "повністю не підтримую". Ще 19% підтримують таку легалізацію за умови створення спеціальних гральних зон на території України.

До уваги! За інсайдерською інформацією 24 каналу, 17 грудня нардепи не розглядатимуть законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу. Його на голосування не передав комітет. Натомість розглядати це питання парлдаментарі, найімовірніше, будуть вже після Нового року.

Лише 18% респондентів повністю підтримують легалізацію грального бізнесу.

Водночас, більшість українців вважають, що за умов заборони грального бізнесу, все ж варто легалізувати діяльність лотерей. Так думає 49,7% опитаних.

Чи підтримують українці легалізацію грального бізнесу в Україні:

Повністю підтримують – 17,8%;

Підтримують, якщо для цього будуть відведені спеціальні ігрові зони – 19,4%;

Повністю не підтримують – 56,1%;

Важко відповісти – 6,7%.

Які саме ігри можуть бути легально дозволені в Україні:

Лотереї – вважають 49,7% опитаних;

Букмекерські ставки – 22,1%;

Казино – 18,7%;

Інтернет-казино – 9,5%;

Гра в карти на гроші – 6,9%;

Жодна з них – 36,7%;

Важко відповісти – 7,6%.

Те, що президент Зеленський схвалює легалізацію грального бізнесу негативно оцінюють понад 52% українців.

Увага! В опитуванні взяло участь 2043 респонденти. Його проводили з 19 листопада по 13 грудня на всій території України, окрім окремих районів Донецької та Луганської областей, а також Криму.