На примере Бахмутского отрезка офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко объяснил 24 Каналу, как российские военные давят на ВСУ.
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Делают несколько действий одновременно
Военный рассказал, что оккупанты пытаются продвигаться чуть ли не в каждой посадке и населенном пункте на Бахмутском направлении. Однако не одномоментно, а с определенной случайной периодичностью. Довольно сложно спрогнозировать, в какой лесополосе или селе враг попытается развить наступление.
Россияне пробуют накапливать силы и средства, проводить артиллерийскую подготовку, бомбить и применять ударные БПЛА на многих направлениях одновременно,
– отметил Владимир Назаренко.
Поэтому сверхважно, чтобы Силы обороны имели техническое обеспечение, достаточно боеприпасов и огневой мощи, чтобы противостоять врагу. Когда у россиян есть преимущество в снарядах, украинские военные должны отвечать точностью. Поскольку западное вооружение гораздо вернее, чем советское вооружение, которое предназначено для бомбардировки квадрата.
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Бахмутское направление: что известно
- Перед попыткой продвижения россияне проводят артиллерийскую подготовку ближних и дальних тылов, передних позиций, активно применяют управляемые авиабомбы, авиацию и все имеющееся вооружение. Оккупанты все больше пытаются работать точечно с помощью корректировки, например, с беспилотника "Орлан". Ведь раньше советское вооружение работало неточно.
- Противник пытается найти слабые места Сил обороны, осуществляя постоянные штурмы возле Часового Яра. Враг всегда держит в напряжении украинских военных. Однако попытки россиян продвинуться вперед остаются неудачными. Поскольку наша оборона довольно устойчива, а военные умело отражают все атаки оккупантов.
- На отрезке обороны бригады "Рубеж" количество вражеских штурмов также не уменьшается. Россияне пытались атаковать позиции ВСУ малыми пехотными группами, но были уничтожены FPV-дронами наших защитников из бригады. Те, что остались и бежали, были добиты снайперами. Через несколько часов враг попытался возобновить наступательные действия, но был уничтожен артиллерией украинских дивизионов.