Враг выбрал тактику, пробуя продвигаться во многих участках Востока одновременно, концентрирует усилия и личный состав. Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко.

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Разнообразная тактика врага

Владимир Назаренко отметил, что тактика врага достаточно разнообразна. Однако, у сожалению, общее в действиях захватчиков– это то, что перед попыткой продвижения они проводят артиллерийскую подготовку ближних и дальних тылов, передних позиций, активно применяет управляемые авиабомбы, авиацию и все имеющееся вооружение.

Враг все больше пытается работать точечно с помощью корректировки, к примеру, из беспилотника "Орлан". Ведь раньше советское вооружение работало неточно.

В этих условиях очень важно вовремя и как можно быстрее отрабатывать на подавление вражеской артиллерии, враждебных средств в борьбе с российскими беспилотниками, ударными дронами, FPV-дронами. Важно, чтобы наши герои были больше защищены средствами радиоэлектронной борьбы для того, чтобы делать оккупантов слепыми,

– подчеркнул офицер.

Помощь западных партнеров очень важна, в частности, чтобы наши защитники могли использовать боеприпасы для борьбы с вражеской артиллерией. Чем больше снарядов, чем больше огневая мощность, чем больше технических средств, тем большие потери будет нести враг.

Усилились ли российские атаки

Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" подчеркнул, что прорыв – это когда большие механизированные колонны выходят на оперативное пространство, на участки, когда они могут фактически совершать рейды. Россияне пытаются устраивать рейды, применять большое количество техники, пехоты. В ближних и дальних тылах, по всей линии Востока, фиксируют накопление сил врага, которое не спадает уже в течение многих месяцев.

Они накапливают большое количество техники, пытаются пробиваться, чтобы продолжать давить в том или ином населенном пункте, по всей линии фронта, по всей линии Бахмутского направления на то, что им удастся выйти на какие-то оперативные пространства, чтобы развивать рейды. Я считаю, что такие действия у врага невозможны. Силы обороны не дадут шанса,

– сказал Назаренко.

Украинские защитники будут работать по накоплению сил противника. По большим или малым колоннам захватчиков с бронетехникой или накоплению пехотных штурмовых групп Силы обороны начинают отрабатывать еще на этапах, когда россияне проводят логистику, перемещение, накопление. 90% попыток окупантов штурмовать – неудачные.

"Но перед тем, как пробовать продвигаться, или применением бронетехники, танков или только малых пехотных групп, оккупанты проводят за несколько дней, за день очень сильные артиллерийские обстрелы, артиллерийские подготовки. Здесь Силы обороны в свой приоритет включают ведение контрбатарейной борьбы", – заметил военный.

Сбор для подразделений разведки

Владимир Назаренко рассказал о сборе 4 бригады НГУ "Рубеж" на оборудование для подразделений разведки, которые всегда выполняют наиболее опасные операции. Для них очень нужно высокотехнологичное оборудование, какое, к сожалению, стоит больших денег.

Но мы должны четко понимать, что в условиях преимущества врага в ресурсах, количества бронетехники, боеприпасов, мы должны побеждать технологиями, качеством, навыками, хитростью, оснащенностью, подготовленностью. Именно поэтому важно, чтобы парни, которые наиболее подготовлены, имели наиболее подготовленные средства для эффективной работы в опасных условиях,

– добавил он.

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