Ворог обрав тактику, пробуючи просуватися у багатьох ділянках Сходу одночасно, концентрує зусилля та особовий склад. Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.

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Різноманітна тактика ворога

Володимир Назаренко зазначив, що тактика ворога доволі різноманітна. Однак, на жаль, спільне у діях загарбників – це те, що перед спробою просування вони проводять артилерійську підготовку ближніх та дальніх тилів, передніх позицій, активно застосовує керовані авіабомби, авіацію та все наявне озброєння.

Ворог все більше намагається працювати точково за допомогою коригування, наприклад, з безпілотника "Орлан". Адже раніше радянське озброєння працювало неточно.

У цих умовах надважливо вчасно і якомога швидше відпрацьовувати на придушування ворожої артилерії, ворожих засобів у боротьбі з російськими безпілотниками, ударними дронами, FPV-дронами. Важливо, щоб наші герої були більше захищені засобами радіоелектронної боротьби для того, щоб робити окупантів сліпими,

– наголосив офіцер.

Допомога західних партнерів дуже важлива, зокрема, щоб наші захисники могли використовувати боєприпаси для боротьби з ворожою артилерією. Чим більше снарядів, чим більша вогнева потужність, чим більше технічних засобів, тим більших втрат буде зазнавати ворог.

Чи посилились російські атаки

Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" підкреслив, що прорив – це коли великі механізовані колони виходять на оперативний простір, на ділянки, коли вони можуть фактично робити рейди. Росіяни намагаються влаштовувати рейди, застосовувати велику кількість техніки, піхоти. У ближніх та дальніх тилах, по всій лінії Сходу, фіксують накопичення сил ворога, яке не спадає вже протягом багатьох місяців.

Вони накопичують велику кількість техніки, намагаються пробиватися, щоб продовжувати тиснути у тому чи іншому населеному пункті, по всій лінії фронту, по всій лінії Бахмутського напрямку на те, що їм вдасться вийти на якісь оперативні простори, щоб розвивати рейди. Я вважаю, що такі дії у ворога неможливі. Сили оборони не дадуть шансу,

– сказав Назаренко.

Українські захисники працюватимуть по накопиченню сил ворога. По великих чи малих колонах загарбників з бронетехнікою або накопиченню піхотних штурмових груп Сили оборони починають відпрацьовувати ще на етапах, коли росіяни проводять логістику, переміщення, накопичення. 90% спроб окупантів штурмувати – невдалі.

"Але перед тим, як пробувати просуватися, чи застосуванням бронетехніки, танків чи лише малих піхотних груп, окупанти проводять за декілька днів, за день дуже сильні артилерійські обстріли, артилерійські підготовки. Тут Сили оборони у свій пріоритет включають ведення контрбатарейної боротьби", – зауважив військовий.

Збір для підрозділів розвідки

Володимир Назаренко розповів про збір 4 бригади НГУ "Рубіж" на обладнання для підрозділів розвідки, які завжди виконують найбільш небезпечні операції. Для них дуже потрібне високотехнологічне обладнання, яке, на жаль, коштує великих грошей.

Але ми маємо чітко розуміти, що в умовах переваги ворога у ресурсах, кількості бронетехніки, боєприпасів, ми маємо перемагати технологіями, якістю, навичками, хитрістю, оснащеністю, підготовленістю. Саме тому важливо, щоб хлопці, які найбільш підготовлені, мали найбільш підготовлені засоби для ефективної роботи у небезпечних умовах,

– додав він.

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