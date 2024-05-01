На прикладі Бахмутського відтинку офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко пояснив 24 Каналу, як російські військові тиснуть на ЗСУ.
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Роблять кілька дій одночасно
Військовий розповів, що окупанти намагаються просуватися ледве не в кожній посадці та населеному пункті на Бахмутському напрямку. Проте не одномоментно, а з певною випадковою періодичністю. Доволі складно спрогнозувати, у якій лісосмузі чи селі ворог спробує розвинути наступ.
Росіяни пробують накопичувати сили та засоби, проводити артилерійську підготовку, бомбардувати та застосовувати ударні БпЛА на багатьох напрямках одночасно,
– зазначив Володимир Назаренко.
Відтак надважливо, аби Сили оборони мали технічне забезпечення, достатньо боєприпасів та вогневої потужності, щоб протистояти ворогу. Коли у росіян є перевага у снарядах, українські військові мають відповідати точністю. Оскільки західне озброєння набагато вірніше, ніж радянське озброєння, яке призначене для бомбардування квадрата.
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Бахмутський напрямок: що відомо
- Перед спробою просування росіяни проводять артилерійську підготовку ближніх і дальніх тилів, передніх позицій, активно застосовують керовані авіабомби, авіацію та все наявне озброєння. Окупанти дедалі більше намагаються працювати точково за допомогою коригування, наприклад, з безпілотника "Орлан". Адже раніше радянське озброєння працювало неточно.
- Противник намагається знайти слабкі місця Сил оборони, здійснюючи постійні штурми біля Часового Яру. Ворог завжди тримає в напрузі українських військових. Проте спроби росіян просунутися вперед залишаються невдалими. Оскільки наша оборона доволі стійка, а військові вміло відбивають всі атаки окупантів.
- На відтинку оборони бригади "Рубіж" кількість ворожих штурмів також не зменшується. Росіяни намагалися атакувати позиції ЗСУ малими піхотними групами, але були знищені FPV-дронами наших оборонців із бригади. Ті, що залишилися і втікали, були добиті снайперами. Через кілька годин ворог спробував поновити наступальні дії, але був знищений артилерією українських дивізіонів.