Законопроект о легализации игорного бизнеса: кто будет в выигрыше

Убить двух зайцев: вывести из тени, чтобы наполнить казну и защитить зависимых. Кабинет министров разработал и подал в парламент законопроект о легализации в Украине игорного бизнеса. Напомним, полный его запрет действует уже 10 лет. Однако в стране точки с казино только увеличиваются, а зависимые от игромании приносят все до последней копейки.

Игроманы платят десятки тысяч тем, кто крышует игорный бизнес и лишь копейки поступают в бюджет. Если их вывести из тени, то в бюджет будут поступать миллиарды гривен.

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Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что правительство стремится защитить людей, которые являются зависимыми. Главная цель – убрать игорные залы, игровые автоматы с украинских улиц. Правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса уже передали в Верховную Раду. Согласно ему, в законном поле будут все: казино, игровые автоматы, а еще букмекерские ставки и покер. Однако, не в жилых домах, а в интернете или в гостиницах.



Что будет в поле закона / Инфографика 24 канала

Эксперт по игорному бизнесу Зоряна Топорецкая отметила, что казино будет позволено лишь в пятизвездочных гостиницах. А в целом их должно быть не более 20 в Украине.

Это довольно хорошая мировая практика, когда казино ограничивается отелями довольно высокой категории. И позволить себе поиграть в азартные игры могут только богатые люди,

– заявила эксперт.

Для игровых автоматов правила не такие жесткие. Их можно обустроить в трехзвездочных отелях. Но здесь установили ограничения: по всей Украине собственно игровых автоматов должно быть не больше 40 тысяч. Всех организаторов азартных игр подключат к онлайн системе мониторинга.



Несовершеннолетних не будут допускать к играм

Возраст и личные данные нужно будет подтвердить во время первого визита. Дальше – создадут идентификационную карту игрока. Ее должны получить все желающие к азарту. Там будет указана дата рождения, фамилия и уникальный номер. Важный момент: родственники зависимого человека смогут обратиться в суд, чтобы запретить ему допуск к азартным играм. В общем на бумаге проект выглядит неплохо, однако его нужно доработать, говорят эксперты.

Очень высокий риск несут игры в интернете. Если не предусматривать жестких ограничений и контроля игр в сети, и не предусматривать борьбы с нелегальными организаторами, то легальным организаторам не выгодно будет работать официально,

– подытожила Топорецкая.

По подсчетам министра финансов, от легализации игорного бизнеса бюджет страны может пополняться на 10 миллиардов гривен ежегодно. Эксперты же добавляют, что при правильных условиях, можно будет еще и заработать на туризме. А тысячи рабочих мест станут легальными. И самое главное, что вот такие точки исчезнут из жилых домов и не будут соблазнять зависимых людей.