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      Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу: хто буде у виграші

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      Убити двох зайців: вивести з тіні, щоби наповнити казну і захистити залежних. Кабінет міністрів розробив та подав до парламенту законопроєкт про легалізацію в Україні грального бізнесу. Нагадаємо, повна заборона його діє вже 10 років. Однак у країні точки з казино лише збільшуються, а залежні від ігроманії приносять усе до останньої копійки.

      Ігромани платять десятки тисяч тим, хто кришує гральний бізнес і лише копійки надходять в бюджет. Якщо їх вивести з тіні, то до бюджету надходитимуть мільярди гривень.

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      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що уряд прагне захистити людей, які є залежними. Головна мета – поприбирати гральні зали, гральні автомати з українських вулиць. Урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу вже передали до Верховної Ради. Згідно з ним, у законному полі будуть усі: казино, гральні автомати, а ще букмекерські ставки та покер. Однак, не в житлових будинках, а в інтернеті чи в готелях. 


      Що буде у полі закону / Інфографіка 24 каналу

      Експертка з грального бізнесу Зоряна Топорецька зазначила, що казино буде дозволено лише у п'ятизіркових готелях. А загалом їх має бути не більше 20 в Україні. 

      Це досить хороша світова практика, коли казино обмежується готелями досить високої категорії. І дозволити собі пограти в азартні ігри можуть лише багаті люди,
      – заявила експертка.

      Для гральних автоматів правила не такі жорсткі. Їх можна облаштувати у тризіркових готелях. Та тут встановили обмеження: по всій Україні власне гральних автоматів має бути не більше за 40 тисяч. Усіх організаторів азартних ігор під'єднають до онлайн системи моніторингу.


      Неповнолітніх не допускатимуть до ігор

      Вік та особисті дані треба буде засвідчити під час першого візиту. Далі – створять ідентифікаційну карту гравця. Її мають отримати всі охочі до азарту. Там буде вказана дата народження, прізвище та унікальний номер. Важливий момент: родичі залежної людини зможуть звернутись до суду, аби заборонити їй допуск до азартних ігор. Загалом на папері проєкт виглядає непогано, однак його потрібно допрацювати, кажуть експерти.

      Дуже високий ризик несуть ігри в інтернеті. Якщо не передбачати жорстких обмежень і контролю ігор в мережі, і не передбачати боротьби з нелегальними організаторами, то легальним організаторам не вигідно буде працювати офіційно,
      – підсумувала Топорецька.

      За підрахунками міністра фінансів, від легалізації грального бізнесу бюджет країни може поповнюватися на 10 мільярдів гривень щороку. Експерти ж додають, що за правильних умов, можна буде ще й заробити на туризмі. А тисячі робочих місць стануть легальними. І найголовніше, що ось такі точки зникнуть із житлових будинків і не будуть спокушати залежних людей.

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Новини політики Азартні ігри Олексій Гончарук Гроші
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