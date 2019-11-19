Сколько процентов украинцев против легализации игорного бизнеса: неожиданная статистика
В прошлом месяце Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что легализация игорного бизнеса поможет убрать с улиц страны незаконные игорные заведения и позволит построить новые гостиницы. Но не всем украинцам нравится такое решение.
Более половины украинцев, а именно 60%, не поддерживают легализацию игорного бизнеса в Украине. Почти каждый третий украинец одобряет узаконивание, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса.
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Легализовать игорный бизнес без каких-либо ограничений – такую идею поддерживает всего 11%.
За игорный бизнес без ограничений выступают 11%
Наиболее нежелательными видами этого бизнеса украинцы считают
- игру в карты на деньги – 11%;
- игровые автоматы – 12%;
- интернет казино – 12%.
Нежелательные виды игорного бизнеса
Каждый четвертый украинец считает себя азартным человеком. За последние пять лет 84% украинцев не играли лично в любые азартные игры на деньги.
Данные: социологическая группа "Рейтинг".
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