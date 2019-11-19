Сколько процентов украинцев против легализации игорного бизнеса: неожиданная статистика

В прошлом месяце Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что легализация игорного бизнеса поможет убрать с улиц страны незаконные игорные заведения и позволит построить новые гостиницы. Но не всем украинцам нравится такое решение.

Более половины украинцев, а именно 60%, не поддерживают легализацию игорного бизнеса в Украине. Почти каждый третий украинец одобряет узаконивание, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса.

Интересно! Сколько мажоритарщикам стоили выборы в Раду: шокирующие цифры

Легализовать игорный бизнес без каких-либо ограничений – такую идею поддерживает всего 11%.



За игорный бизнес без ограничений выступают 11%

Наиболее нежелательными видами этого бизнеса украинцы считают

игру в карты на деньги – 11%;

игровые автоматы – 12%;

интернет казино – 12%.



Нежелательные виды игорного бизнеса

Каждый четвертый украинец считает себя азартным человеком. За последние пять лет 84% украинцев не играли лично в любые азартные игры на деньги.

Данные: социологическая группа "Рейтинг".

Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь