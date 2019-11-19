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      Сколько процентов украинцев против легализации игорного бизнеса: неожиданная статистика

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      В прошлом месяце Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что легализация игорного бизнеса поможет убрать с улиц страны незаконные игорные заведения и позволит построить новые гостиницы. Но не всем украинцам нравится такое решение.

      Более половины украинцев, а именно 60%, не поддерживают легализацию игорного бизнеса в Украине. Почти каждый третий украинец одобряет узаконивание, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса.

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      Легализовать игорный бизнес без каких-либо ограничений – такую идею поддерживает всего 11%.


      За игорный бизнес без ограничений выступают 11%

      Наиболее нежелательными видами этого бизнеса украинцы считают

      • игру в карты на деньги – 11%;
      • игровые автоматы – 12%;
      • интернет казино – 12%.


      Нежелательные виды игорного бизнеса

      Каждый четвертый украинец считает себя азартным человеком. За последние пять лет 84% украинцев не играли лично в любые азартные игры на деньги.

      Данные: социологическая группа "Рейтинг".

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Азартные игры Бизнес Деньги
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