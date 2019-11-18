Вести.UA: Луценко меняет профессию. Милованова не вставляет
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 18 ноября – Луценко – безработный, поэтому остается лишь изучить рынок и возможно взяться искать работу там, где им действительно интересуются. О легализации травки "слуги народа" пока молчат. И, похоже, "Вести.UA" знают почему. Потому что некоторых персонажей из Правительства Гончарука – просто не вставляет.
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