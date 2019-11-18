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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      Вєсті.UA: Луценко міняє професію. Милованова не вставляє

      Вєсті.UA 83 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18 листопада – Луценко – безробітній, тому залишається лише вивчити ринок і можливо взятися шукати роботу там, де ним справді цікавляться. Про легалізацією травки "слуги народу" поки що мовчать. І, схоже, "Вєсті.UA" знають чому. Тому що деяких персонажів з Уряду Гончарука – просто не вставляє.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Юрій Луценко Тимофій Милованов
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