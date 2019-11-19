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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Скільки відсотків українців проти легалізації грального бізнесу: неочікувана статистика

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      Минулого місяця Президент України Володимир Зеленський заявив, що легалізація грального бізнесу допоможе прибрати з вулиць країни незаконні гральні заклади й дозволить побудувати нові готелі. Але не всім українцям подобається таке рішення.

      Більше за половину українців, а саме 60%, не підтримують легалізацію грального бізнесу в Україні. Майже кожен третій українець схвалює узаконення, але за умов створення спеціальних зон для грального бізнесу.

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      Легалізувати гральний бізнес без будь-яких обмежень – таку ідею підтримує всього 11%.


      За гральний бізнес без обмежень виступають 11%

      Найбільш небажаними видами цього бізнесу українці вважають:

      • гру у карти на гроші – за 11%;
      • ігрові автомати – 12%;
      • інтернет казино – 12%.


      Небажані види грального бізнесу

      Кожен четвертий українець вважає себе азартною людиною. За останні п'ять років 84% українців не грали особисто у будь-які азартні ігри на гроші.

      Дані: соціологічна група "Рейтинг".

      Повний випуск "Вєсті.UAдивіться тут

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Гроші Бізнес Азартні ігри
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