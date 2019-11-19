Скільки відсотків українців проти легалізації грального бізнесу: неочікувана статистика
Минулого місяця Президент України Володимир Зеленський заявив, що легалізація грального бізнесу допоможе прибрати з вулиць країни незаконні гральні заклади й дозволить побудувати нові готелі. Але не всім українцям подобається таке рішення.
Більше за половину українців, а саме 60%, не підтримують легалізацію грального бізнесу в Україні. Майже кожен третій українець схвалює узаконення, але за умов створення спеціальних зон для грального бізнесу.
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Легалізувати гральний бізнес без будь-яких обмежень – таку ідею підтримує всього 11%.
За гральний бізнес без обмежень виступають 11%
Найбільш небажаними видами цього бізнесу українці вважають:
- гру у карти на гроші – за 11%;
- ігрові автомати – 12%;
- інтернет казино – 12%.
Небажані види грального бізнесу
Кожен четвертий українець вважає себе азартною людиною. За останні п'ять років 84% українців не грали особисто у будь-які азартні ігри на гроші.
Дані: соціологічна група "Рейтинг".
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