Сколько мажоритарщикам стоили выборы в Раду: шокирующие цифры

Десятки миллионов гривен и мизерный коэффициент полезного действия – так можно очертить расходы и достижения кандидатов в депутаты, которые шли не по списку партий. И после этого кажется, что понятие "мажоритарка" происходит от слова мажор. Подробнее о расходах на последних парламенских выборах – читайте дальше.

82,32 миллиона – это общая сумма 20 мажоритарщиков, которые потратили на парламентские выборы больше всего денег. Интересно, что из них в Верховную Раду прошли только трое.

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Кнопкодаву-самовыдвиженцу Антону Яценко мандат депутата стоил почти 6,92 миллиона гривен. А один голос избирателя обошелся Яценку в 136,5 гривен.



Антон Яценко

Кандидат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий выложил за мандат 3,94 миллиона гривен. Ему один голос избирателя стоил 196 гривен.



Николай Княжицкий

"Слуга народа" Дмитрий Кисилевский розкошелився на 3,41 миллиона гривен и отдал 82 гривны за один голос избирателя в Днепропетровской области.



Дмитрий Кисилевский

Соратник Порошенко Александр Третьяков, не пройдя потратил больше всего средств из всех мажоритарщиков – 8, 82 миллионов гривен. Один голос вытащил из его кармана 481,4 гривны.



Александр Третяков

Данные: Общественное движение "Честно"

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