16:59
16 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин планирует побег. Скандальная форма российских футболистов
      Вєсті Кремля
      21:14, 15 ноября
      Вести.UA: Дубинский заменит Ляшко в Раде. Шуфрич переписывает историю
      Вєсті.UA
      20:50, 15 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Сколько мажоритарщикам стоили выборы в Раду: шокирующие цифры

      91 Читати новину українською

      Десятки миллионов гривен и мизерный коэффициент полезного действия – так можно очертить расходы и достижения кандидатов в депутаты, которые шли не по списку партий. И после этого кажется, что понятие "мажоритарка" происходит от слова мажор. Подробнее о расходах на последних парламенских выборах – читайте дальше.

      82,32 миллиона – это общая сумма 20 мажоритарщиков, которые потратили на парламентские выборы больше всего денег. Интересно, что из них в Верховную Раду прошли только трое.

      К слову: Кто из президентов Украины оставлял пост с самым низким рейтингом

      Кнопкодаву-самовыдвиженцу Антону Яценко мандат депутата стоил почти 6,92 миллиона гривен. А один голос избирателя обошелся Яценку в 136,5 гривен.

      янтон яценко
      Антон Яценко

      Кандидат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий выложил за мандат 3,94 миллиона гривен. Ему один голос избирателя стоил 196 гривен.

      микола княжицька
      Николай Княжицкий

      "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский розкошелився на 3,41 миллиона гривен и отдал 82 гривны за один голос избирателя в Днепропетровской области.


      Дмитрий Кисилевский

      Соратник Порошенко Александр Третьяков, не пройдя потратил больше всего средств из всех мажоритарщиков – 8, 82 миллионов гривен. Один голос вытащил из его кармана 481,4 гривны.


      Александр Третяков

      Данные: Общественное движение "Честно"

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь

      Гомосексуальная, бисексуальная или гетеросексуальная: тест на сексуальную ориентацию
      сегодня
      6481
      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Деньги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Як вижити в офісі: поради для працівників та роботодавців
      сегодня , 16:00 Як вижити в офісі: поради для працівників та роботодавців
      Блог Соцмережі 100
      Хто проплатив американських лобістів Порошенка: неочікувані деталі
      сегодня , 15:00 Хто проплатив американських лобістів Порошенка: неочікувані деталі
      Сергій Лещенко 253
      Какие штрафы за перевозку детей без автокресел действуют в мире: инфографика
      сегодня , 14:50 Какие штрафы за перевозку детей без автокресел действуют в мире: инфографика
      Анастасія Зазуляк 579
      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      сегодня , 13:22 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 4074
      18-летняя чемпионка Украины по боксу Амина Булах трагически погибла, попав под поезд
      сегодня , 13:05 18-летняя чемпионка Украины по боксу Амина Булах трагически погибла, попав под поезд
      Вісент Луїс 2100
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук